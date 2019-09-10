В Белгороде пройдет форум БИФ-2019

Одно из самых крупных IT-событий Черноземья Белгородская государственная филармония примет 14 сентября. Уже по сложившейся традиции мероприятие привлечет разработчиков, дизайнеров, тимлидов, менеджеров, маркетологов, фрилансеров, студентов и многих других, чья сфера деятельности напрямую связана с технологиями.

В форуме примут участие представители таких компаний, как «ВКонтакте», «АльфаБанк», «Мосигра», Avito, «Яндекс», Skyeng, Lamoda, Agima, Red Collar, Everest, DataArt и других.

Из спикеров ожидаются:

- Александра Черкас, евангелист ВКонтакте для бизнеса;

- Евгений Бокшицкий, руководитель группы разработки мобильных сервисов в hh.ru;

- Денис Ломов, сооснователь и креативный директор лучшего агентства в мире по версии международного конкурса веб-дизайна и разработки CSS Design Awards;

- Максим Дорофеев, автор бестселлера МИФ «Джедайские Техники», прокрастинатолог, специалист по продуктивности, тренер;

- Марк Колобаев, концепт-художник в игровой и киноиндустрии, работал над созданием таких фильмов, как «Лига справедливости», «Покемон. Детектив Пикачу», «Призрак в доспехах» и других крупных голливудских блокбастерах;

- Арсений Ашомко, экс-директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте.

Помимо образовательной части, будет выступление симфонического оркестра Белгородской филармонии вместе с DJ FEEL – настоящий симбиоз классической и электронной музыки. В средневековом замке Utark пройдет afterparty со стейками, музыкой, рыцарями и танцами.

Организаторы форума: Белгородский информационный фонд, Фабрика информационных технологий при поддержке IT-кластера Белгородской области и департамента цифрового развития Белгородской области.

Ознакомиться с программой мероприятия и купить билет можно на сайте bifconf.ru.