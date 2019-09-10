Вера Полозкова впервые выступит в Белгороде

О своем таланте Вера заявила на всю страну в 15 лет, опубликовав первую книгу. С тех пор не останавливалась в творчестве. Полозкова – обладатель многочисленных премий, таких как «Поэт года ЖЖ» и «Неформат», была лауреатом премии им. Риммы Казаковой Союза писателей Москвы, номинирована на премию журнала «Сноб».

Организатором события в Белгороде выступает Букетная Secret Garden, на счету которой литературные вечера Ах Астаховой и акустический концерт Шуры Кузнецовой.

Начало: в 20:00.

По материалам Культурного региона