Вера Полозкова впервые выступит в Белгороде
6 октября в Белгородской филармонии впервые состоится поэтический вечер Веры Полозковой.
О своем таланте Вера заявила на всю страну в 15 лет, опубликовав первую книгу. С тех пор не останавливалась в творчестве. Полозкова – обладатель многочисленных премий, таких как «Поэт года ЖЖ» и «Неформат», была лауреатом премии им. Риммы Казаковой Союза писателей Москвы, номинирована на премию журнала «Сноб».
Организатором события в Белгороде выступает Букетная Secret Garden, на счету которой литературные вечера Ах Астаховой и акустический концерт Шуры Кузнецовой.
Начало: в 20:00.
По материалам Культурного региона
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