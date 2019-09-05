Стартовала юбилейная Премия WEDDING AWARDS – Черноземье 2019

1 сентября дан старт юбилейной Премии WEDDING AWARDS – Черноземье 2019. Вот уже пятый сезон Премия собирает на своей сцене именитых ведущих и гостей церемонии, чтобы объявить победителей года.

Принять участие в Премии может любой специалист WEDDING индустрии региона, который работает в рамках 28 номинаций, представленных на официальном сайте.

Целый год, портфолио участников находится на обозрении, в открытом доступе. За четыре года, сайт посетили более 25 миллионов гостей. Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы? Стань победителем Премии WEDDING AWARDS – Черноземье 2019.