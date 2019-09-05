Белгородцы пробегут марафон «Добрый город»

7 сентября в Белгороде в четвертый раз пройдет городской открытый благотворительный марафон «Добрый город». Организатор – БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака», все собранные средства пойдут на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

В этом году доступно четыре дистанции – 1, 5 и 10 километров, а самые выносливые могут пробежать полумарафон (21,1 км.). Трасса будет проходить по набережной и парку Победы, мимо учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, финиш – возле музея-диорамы «Огненная дуга». Самая маленькая дистанция доступна всем желающим, даже детям, для остальных есть возрастные ограничения: 5 и 10 км – не младше 16 лет, полумарафон с не младше 18 лет.

Участвовать можно как в одиночку, так и составе корпоративной команды. Участников забега ждут электронная фиксация времени, питание на дистанции марафона, эксклюзивные медали для финишеров и многое другое.

Старт – 9:00, парк Победы.

Для участия необходима регистрация. Телефон для справок: +7 (952) 430-81-74.

По материалам Культурного региона