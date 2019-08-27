Курский бизнес-форум: главное мероприятие про продажи и маркетинг

19 сентября в Курске пройдет бизнес-форум, который соберет двести человек – владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетинга.

На протяжении восьми часов восемь спикеров со всей России будут давать ценную информацию и отвечать на вопросы. Среди них:

основатель компании Envybox Алексей Молчанов,

эксперт №2 в России по продажам Владимир Ефремов,

организатор конференции ПрактикаDays и eCommerceDays, член гильдии маркетологов, кризис-менеджер по маркетингу и продажам Никита Флоринский,

евангелист SMM Planner, SMM Big Russian Boss Show Павел Борисов,

директор по развитию AmoCRM Матвей Кардаш,

SMM-leader «Додо Пицца» Руслан Северинов,

PR-директор Tooligram Майкл Бородин,

сооснователь и креативный директор агентства бизнес-презентаций Graf Media Стас Гуревский.

Специалисты расскажут об управлении вниманием клиентов, масштабировании продаж, трендах в маркетинге и продажах 2020, SMM в регионах, кейсах федеральных компаний, видеопродакшене для бизнеса и искусстве публичных выступлений.

Подробнее – на сайте форума.