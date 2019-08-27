Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме

Ежегодный форум посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.

На форуме одновременно будет работать пяти сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более двухсот спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер.

В качестве спикеров на форуме также выступят: Грант Кардон, инвестор, строительный магнат, эксперт по продажам; Ицхак Адизес, бизнес-консультант, мировой эксперт по управлению изменениями; Рэнди Цукерберг, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга; Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса; Маршалл Голдсмит, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту и более двухсот спикеров с мировым именем.

Прямая видеотрансляция выступлений основных спикеров образовательного форума пройдет один день — 4 октября с 10:30 в двадцати семи городах присутствия кинотеатров Объединенной сети «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Актуальное расписание и билеты доступны на сайте Объединенной киносети.

Зарегистрироваться на Synergy Global Forum с личным присутствием можно здесь.