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На крыше ТРК «МегаГринн» пройдет фестиваль кино, музыки и искусств Elefant fest

27 августа, в День российского кино гостей ждут три часа музыки, кино, необычных инсталляций и танцев. Можно будет пострелять в тире Робина Гуда, поиграть с аниматорами, продегустировать еду на фуд-корте от партнеров фестиваля и сделать фотографии на память в специальных зонах. Также на фестивале будет организован турнир по киберспорту от центра киберспорта Pingwin.

Программа фестиваля:

19:00‒21:00 – концерт кавер-группы «Невзрослей», выступление центра танца RealTeam и Impulse dance company, исполнителей Kowwalenko, Noell, Saudade, THEEL, Nikitvtony, MilWay, Sudarevsky, Detis, световое шоу от театра огненных мистерий «Тени»;

19:30 – дегустация еды от спонсоров фестиваля;

20:00 – объявление и награждение победителей турнира от центра киберспорта Pingwin;

21:00 – рейв от диджея Noell и диджея Izzy.

По материалам Культурного региона 

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Автор: Ирина
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