На крыше ТРК «МегаГринн» пройдет фестиваль кино, музыки и искусств Elefant fest

27 августа, в День российского кино гостей ждут три часа музыки, кино, необычных инсталляций и танцев. Можно будет пострелять в тире Робина Гуда, поиграть с аниматорами, продегустировать еду на фуд-корте от партнеров фестиваля и сделать фотографии на память в специальных зонах. Также на фестивале будет организован турнир по киберспорту от центра киберспорта Pingwin.