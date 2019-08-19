На крыше ТРК «МегаГринн» пройдет фестиваль кино, музыки и искусств Elefant fest
27 августа, в День российского кино гостей ждут три часа музыки, кино, необычных инсталляций и танцев. Можно будет пострелять в тире Робина Гуда, поиграть с аниматорами, продегустировать еду на фуд-корте от партнеров фестиваля и сделать фотографии на память в специальных зонах. Также на фестивале будет организован турнир по киберспорту от центра киберспорта Pingwin.
Программа фестиваля:
19:00‒21:00 – концерт кавер-группы «Невзрослей», выступление центра танца RealTeam и Impulse dance company, исполнителей Kowwalenko, Noell, Saudade, THEEL, Nikitvtony, MilWay, Sudarevsky, Detis, световое шоу от театра огненных мистерий «Тени»;
19:30 – дегустация еды от спонсоров фестиваля;
20:00 – объявление и награждение победителей турнира от центра киберспорта Pingwin;
21:00 – рейв от диджея Noell и диджея Izzy.
По материалам Культурного региона
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