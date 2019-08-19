В Белгороде пройдет «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино», которая стала традиционным культурным событием для страны, пройдет четвертый год подряд. 24 августа в ее рамках на набережной в парке Победы покажут популярные отечественные фильмы.

Белгородцы по традиции увидят картины-победители интернет-голосования:

«Балканский рубеж». События фильма разворачиваются в Югославии в 1999 году. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но в один момент все идет не по плану;

«Домовой». Молодая супружеская пара переезжает в большой старый дом. Вскоре в доме начинают происходить странные и пугающие явления, виновником которых оказывается домовой.

Начало: в 20:00.

По материалам Культурного региона