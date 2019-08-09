Уикенд в «Мануфактуре»: гаражная распродажа, выставка работ белгородских художников и многое другое

10 и 11 августа с 13:00 до 21:00 на белгородской образовательной платформе вновь пройдут выходные маркета «Блошка». В программе: гаражная распродажа, выставка работ белгородских художников и фотовыставка FACES, мастер-классы, акустический концерт молодых музыкантов и популярные сеты диджеев.

Изюминкой мероприятия, а главное – отличием от предыдущих станет арт-выставка белгородских художников. Среди ее экспонатов – интерьерная живопись, пейзажи и коллажи. Большинство работ можно будет купить. Также впервые в истории «Блошки» стены «Мануфактуры» украсят фотографии белгородских фотохудожников – все пришедшие смогут увидеть их в рамках выставки FACES.

10 августа в 14:00 пройдет мастер-класс по росписи шопперов – экологичных сумок для покупок от студии Svet. А в 15:00 – акустический концерт молодых белгородских музыкантов. В их числе – вокалист группы Helpme Данил Носков и начинающий музыкант Дима Петля, представитель пост-барда.

11 августа с 18:00 гостей ждут Dj-сеты и презентация нового проекта участников известной белгородской группы «Куст».

Вход на мероприятие свободный. Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться, написав сообщение администратору группы маркета ВК.

Два дня на блошке будет располагаться небольшая арт-резиденция современного искусства Белгорода — иллюстрации, живопись, фотоработы.