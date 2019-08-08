Косплей-шоу, турниры по видео-играм и выставка-ярмарка – каким будет фестиваль Gakko в Белгороде

24 августа в культурно-образовательном пространстве «Мануфактура» пройдет аниме/geek-фестиваль Gakko. В программе – косплей-шоу, дефиле, турниры по видео-играм, выставка-ярмарка, маркет, конкурс фан-арта и фото-косплея, зона настольных игр, караоке и многое другое.

Кроме того, состоится легендарный «Ореховый микс» – встреча участников, зрителей и организаторов фестиваля в неформальной обстановке. На площадке фестиваля будут организованы фотозоны, фуд-корт, аллея авторов, зона настольных игр для всех желающих.

Гости Gakko – авторы проекта Metal_family и переводчик Marvel, редактор перевода фильмов «Аквамен», «Лего Фильм 2» и «Детектив Пикачу», ведущий канала «Камера Села» Руслан Хубиев.

Стоимость билетов:

билет категорииTicket con (все мероприятия фестиваля, кроме косплей-шоу) – 500 рублей;

билет категории Ticket show (все мероприятия фестиваля, включая косплей-шоу) – 750 рублей.

Дети до 7 лет – бесплатно, без предоставления места.

По материалам Культурного региона