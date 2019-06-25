Ты не одна

Уникальный для Белгородской области проект «Юридический женский клуб» – это скорая помощь для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Его основатель и руководитель «Альянса Бизнеса и Права», оказывающего юридические услуги, Мария Блинкова рассказала, почему так важно обращаться за консультацией к юристу-женщине.

Ко мне за юридической помощью обращаются при расторжении брака. Как правило, развод – неприятная процедура, при которой нужно решить вопросы о порядке общения родителей с детьми, месте жительства детей, об алиментах, о разделе имущества и долгов. Часто оказывается, что к бракоразводному процессу женщина не готова психологически, ей трудно принимать взвешенные и обдуманные решения, она понимает, что бороться за свои права необходимо, но из-за напряженной ситуации сил на борьбу нет. Я и моя команда, работая над подобного рода делами, понимаем, что в данном случае мы не просто юристы, которые разрешают проблемы на коммерческой основе. Мы – опора и поддержка для женщины, которая доверяет нам свою частную жизнь, и мы не можем ее подвести. Такие дела пропитаны эмоциями, поэтому и представляются для меня особенной категорией дел, стоят особняком. Они совсем не похожи на реализумые нами проекты в сфере налогового или банковского права. Такие дела мы пропускаем через себя.

Имея опыт работы в юридической профессии больше восьми лет, я с уверенностью могу сказать, что многие женщины попадают в ситуации, в которых знание закона для собственного благополучия, а нередко и безопасности, весьма желательно. Эти ситуации связаны с особой социальной ролью женщины. В современном мире представительницы прекрасного пола стремятся получить хорошее образование, реализовать себя в семье, построить карьеру, отлично выглядеть, и все это одновременно.

С какими трудностями, помимо тех, что связаны с семейным правом, вы помогаете справляться вашим клиентам?

Семейное право – это далеко не главная тема трудностей, с которыми к нам приходят женщины. Проблемы, которые доверяют нам решать наши клиентки, гораздо глубже: в частности, иногда приходится объяснять женщине не только аспекты российского права, связанные с материнством, но и суть прав и гарантий, предоставляемых государством каждой при получении медицинской помощи. Отмечаю, что, к сожалению, многие готовящиеся стать мамами женщины, не знают ничего (или знают, но очень мало) о содержании своих прав при нахождении в медицинской организации, оказании врачами медицинской помощи при родах, что чревато последствиями. В последнее время к нам чаще стали обращаться женщины, которым были оказаны некачественные услуги в салонах красоты, повлекшие за собой аллергии, ожоги лица и т.д. Я понимаю, что по подобным вопросам консультироваться с юристом-мужчиной некомфортно, поэтому в моей работе существует направление, ориентированное именно на женщин.

Вы организовали проект «Юридический женский клуб». Расскажите, на что он направлен?

Набирающий обороты проект «Юридический женский клуб» – это не только разрешение проблем, это своего рода объединение женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В его рамках мы хотим сказать каждой: «Ты не одна!». Наш офис всегда открыт для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы выслушаем, поддержим и дадим грамотный юридический совет каждой. Качественное оказание юридических услуг – для нас не пустая декларация, а принцип работы, которым мы руководствуемся ежедневно. Проект «Юридический женский клуб» – это новинка для Белгородской области и Черноземья. Мы предлагаем не только квалифицированную юридическую помощь, но и помощь психолога: у клиентки всегда есть возможность выговориться и расслабиться. Кроме того, к нашему проекту подключены и партнеры – надежные друзья и информационная поддержка в нашем поистине благом деле. В рамках проекта мы даем устные и письменные консультации, оказываем помощь в оформлении документов, осуществляем профессиональную защиту прав в суде, иных органах и организациях, иными словами – полностью сопровождаем дело нашей клиентки.

Сейчас достаточно много юристов предлагают свои услуги. Как найти хорошего специалиста?

Я убеждена, что юрист – это не работа, а призвание. Работа юристом предполагает занятость двадцать часов в сутки, семь дней в неделю. Юриспруденция – это всегда спор, и юрист отстаивает в нем интересы какой-то из сторон. Он должен уметь искать аргументы, доказательства. Найти в десяти заповедях тринадцать лазеек – целое искусство. Подчеркнем, что мы имеем достаточно обширный опыт работы дистанционно, что позволяет сделать наши услуги более доступными и отвечающими современным тенденциям. Такой формат очень удобен – клиентки обращаются к нам с совершенно любыми проблемами, которые входят в нашу компетенцию, и это остается строго конфиденциально. Я как руководитель проекта определяю нашу первостепенную задачу – обеспечение женщинам уверенности в успешном результате и возможности оставаться женщиной, пока мы занимаемся разрешением юридических вопросов.