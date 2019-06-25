Строго секретно

«Тайный клиент» или «тайный покупатель» – такое загадочное, детективное название. Расскажите, что это?

Загадочность и аура детектива как раз и заканчивается на слове «тайный». Тайный покупатель – это услуга, которая направлена на исследование, оценивающее качество сервиса предоставляемых услуг или товаров.

Что именно проверяют тайные клиенты?

Тайный покупатель проверяет, как обслуживают клиента: хорошо или отлично, тщательно или напряженно, ответственно или озабоченно. Под видом обычного клиента он посещает магазин, салон красоты или кафе, оценивает качество обслуживания, заполняет анкету, предоставляет аудиозапись разговора и фотоотчет. Затем мы проводим брифинг, где тайный клиент подробно описывает свои ощущения, эмоции, примечания и обрисовывает степень обходительности с ним. Заказчику мы предлагаем на выбор несколько видов исследований: стандартный – оценка работы при личном контакте с персоналом, контрольный звонок – позволяет оценить качество работы колл-центра компании и конкурентная разведка – позволяет оценить слабые и сильные стороны конкурентов путем мониторинга их работы. После я провожу анализ, который выявляет, насколько сотрудники внимательны к клиентам и насколько глубокомысленно обслуживание. В итоге даются рекомендации, готовые скрипты и стандарты, направленные на вдумчивую и ненавязчивую заботу о клиенте.

Как помогает схема «тайный клиент» владельцам бизнеса?

Владелец любого бизнеса рано или поздно сталкивается с необходимостью оценить работу персонала из-за стремления к уникальности. Выявить недочеты самостоятельно бывает сложно: сотрудники ведут себя, как шелковые. В этом случае и уместно использовать услугу «Тайный покупатель». Руководитель чаще всего сам знает и понимает концепцию сервиса и его значимость. Моя задача состоит в том, чтобы помочь это внедрить, активно и непринужденно использовать, информационно раскрыть людей, а также вовлечь персонал в эмоциональный сервис.

Вы пользуетесь этим методом?

Студия красоты «Шоколад» – на рынке почти десять лет. За такой длительный период наши клиенты стали нашими друзьями и о недочетах и пожеланиях они смело сообщают нам. Мы используем сразу несколько методов. Мой любимый – «тайный покупатель», на втором месте – «звонок клиенту» (мы обзваниваем клиентов и интересуемся удовлетворенностью от полученных услуг) и на третьем месте – «анкета клиента» (приходит в СМС или заполняется на месте, нужно выбрать один из трех вариантов: «все отлично», «так себе» или «больше не приду»).

Назовите пять плюсов вашей студии.

Первый и главный плюс – индивидуальный подход к каждому гостю. Второй – клиентоориентированность (любовь к гостям студии и готовность им помочь). Третий – высокий уровень обслуживания и правильно разработанные алгоритмы сервиса. Четвертый – вкусные угощения и развлекательный детский уголок. Пятый – удобное расположение студии в центре города. И это далеко не все.

Где можно более подробно узнать о том, как усовершенствовать работу в сфере красоты?

О качестве и улучшении сервиса для руководителей салонов красоты и медицинских центров я рассказываю на своих обучающих тренингах «Сервис как источник высокого дохода» и «Как и зачем строить эмоциональный сервис». На рынке много качественных услуг. И моя идея заключается в их изысканной и вдумчивой подаче. Я хочу донести до руководителей и персонала, что грамотный и систематизированный сервис устранит все страхи и недочеты, дав возможность действовать решительно и обстоятельно одновременно.

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