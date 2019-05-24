Как продать фотографию Warner Brothers?

Чтобы быть успешным фотографом, не обязательно искать клиентов в своем городе. Можно снять несколько тематических фотографий и продать их, например, Warner Brothers. Есть человек, которому это удалось. А познакомиться с ним и узнать, в чем же секрет такого успеха, смогут посетители арт-ресторана «Галерея» 26 мая.

Фотограф Юлия Исаева уже много лет снимает в своей студии и зарабатывает этим. Тем, кто придет на бранч, Юля расскажет, как решиться следовать своей мечте, как открыть фотостудию, даже не умея фотографировать, как фотографу из провинциального города выйти на международный рынок, как продавать фотографии самым крутым компаниям мира.

Записаться можно в сообщении в группе «ВКонтакте» или по телефону: +7 (4722) 780-780.

Стоимость – 500 рублей (включены десерт и чай).

По материалам Культурного региона