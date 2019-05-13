Белгород присоединится к акции Digital Диктант

С 18 по 24 мая в России впервые пройдет Digital Диктант. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в нашей стране. В течение этой недели каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в сети и культуры общения.

Организаторами Digital Диктанта выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. В Белгородской области Диктант проводит IT-кластер региона при поддержке департамента цифрового развития региона.

18 мая мероприятие пройдет во многих городах России, в том числе и в Белгороде. Проверить свои цифровые знания можно будет на двух площадках – НИУ «БелГУ» и «БГТУ им. В.Г. Шухова». Те, у кого не будет возможности их посетить, смогут пройти тест в течение недели на сайте цифровойдиктант.рф, а также в специальном приложении.

На мероприятие можно взять с собой ноутбук или воспользоваться местными компьютерами.

Диктант состоит из 30 вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18 и старше) и разделенных на 3 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий – кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

«В современном мире цифровая грамотность – это такие же важные знания, как уметь читать и писать для каждого жителя нашей планеты. В 2015 году РОЦИТ первым заявил о цифровой грамотности пользователя Рунета и провел всероссийское исследование. В 2018 году была проведена четвертая волна, которая показала определенную динамику. Однако это всего лишь цифра и она не позволяет оценить свой личный уровень цифровых знаний. Всероссийская акция Digital Диктант – важный шаг навстречу пользователям, который через увлекательное тестирование позволит прокачать их скиллы», – прокомментировал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Акция проходит в год 25-летия домена.RU и всего Рунета.

Россия по темпам роста потребления цифровых услуг занимает третье место в мире, при этом уровень цифровой грамотности ее жителей за 2018 год снизился на 14,7 %. Во многом это связано с тем, что количество интернет- рисков растет. Количество россиян, столкнувшихся с ними в 2018 году, составило 74 %, что превышает общемировой показатель в 66 %. Кроме того, число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, за год выросло на 350 %.

Пройдя тест, участники смогут не только проверить свои знания, но и выявить области, требующие более глубокого изучения, сразу узнать правильные ответы на вопросы и получить рекомендации, которые помогут избежать негативных ситуаций в будущем.

Чтобы участвовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться по одной из ссылок ниже. Можно участвовать на любой из площадок:

1. ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», начало в 12:00, ссылка на регистрацию – runet-id.com;

2. ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова, начало в 12:00, ссылка на регистрацию – runet-id.com.