Объявлены лауреаты BelgorodMusicFest-Competition 2019

27 февраля в Большом зале филармонии объявили лауреатов первого Фестиваля-конкурса для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства BelgorodMusicFest-Competition 2019, который состоялся в рамках VIII Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья».

Многие из участников удостоились специальных призов, получили памятные призы, сертификаты на мастер-классы от Борислава Струлева, а также возможность принять участие в концертах симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.

Список лауреатов можно посмотреть – на сайте филармонии.