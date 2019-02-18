«Добрый таджик» в Белгороде расскажет о важности любви к ближнему
21 февраля, в 14:00 в Центре досуга состоится фан-встреча с блогером из Старого Оскола, известным многим как «Добрый таджик». Мероприятие пройдет в рамках благотворительной акции «Творить добро — просто».
Молодой блогер-волонтер проведет беседу с гостями встречи, способствующую расширению коммуникативных связей, освоению духовно-нравственных качеств, таких как милосердие, любовь к ближнему. В непринужденной обстановке за чашечкой чая каждый участник сможет почувствовать себя нужным.
Также в программе фан-встречи запланировано научное шоу.
Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4722) 21-52-78.
По материалам Афишки31
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.