«Добрый таджик» в Белгороде расскажет о важности любви к ближнему

21 февраля, в 14:00 в Центре досуга состоится фан-встреча с блогером из Старого Оскола, известным многим как «Добрый таджик». Мероприятие пройдет в рамках благотворительной акции «Творить добро — просто».

Молодой блогер-волонтер проведет беседу с гостями встречи, способствующую расширению коммуникативных связей, освоению духовно-нравственных качеств, таких как милосердие, любовь к ближнему. В непринужденной обстановке за чашечкой чая каждый участник сможет почувствовать себя нужным.

Также в программе фан-встречи запланировано научное шоу.

Вход свободный. Телефон для справок: +7 (4722) 21-52-78.

По материалам Афишки31