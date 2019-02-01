Совместно с Некоммерческой организацией помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» Белгородская филармония представит фотопроект «Жизнь как чудо!». Его открытие состоится 2 февраля, в 13:30 в фойе Большого зала.

Приглашаются семьи детей, принявшие участие в фотопроекте, а также все желающие. В презентации примут участие заместитель директора – художественный руководитель филармонии, заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников и директор некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках» Анастасия Иванькова.

В рамках фотовыставки будет организован благотворительный сбор средств, которые пойдут на реализацию проектов организации «Солнце в руках», чтобы дети могли посещать занятия со специалистами, заниматься спортом и жить яркой, интересной и полноценной жизнью.