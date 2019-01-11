Александр Литов: «Бороться и искать, найти и не сдаваться»

1 июня прошлого года на частоте 92.7 FM в Курске запустили новую радиостанцию под названием «Искатель». Ее главный редактор в регионе рассказал о том, что стоит за этим названием и почему основу вещания составляют истории ярчайших достижений человека, науки и спорта.

Это федеральная сеть или курский проект?

Это новая динамично развивающаяся федеральная сеть, которая включает в себя уже более 20 городов России, но вещание в Курске не будет ограничиваться только федеральным вещанием, интересные курские программы появятся в ближайшее время.

Какова аудитория станции?

Слоган радиостанции «Бороться и искать, найти и не сдаваться». «Искатель» ориентируется в первую очередь на мужскую аудиторию от 25 до 45 лет. Это взрослые работающие люди с высоким и средним уровнем дохода. Большинство из них имеет высшее образование и занимает руководящие позиции. Увлечения и хобби: спорт, путешествия, охота и рыбалка, авиаспорт, яхтинг, автомобили.

Дух приключений и открытий, преодоление себя, победа над обстоятельствами имеют огромную ценность в жизни многих людей. Их влекут непокоренные вершины и новые горизонты. Радио «Искатель» взяло за основу идеологию мужчины-искателя, который живет в современном мире. Он стремится сделать то, что до этого никто не делал, показать максимальный результат в своем деле. Он настоящий мужчина, который стремится регулярно испытывать чувство риска, чувство, присущее победителям. Он преданный настоящий мужчина, верен своим идеалам, следует принципам и умеет по-настоящему дружить. Жажда знаний и дух приключений составляют движущую силу жизни. Настоящий мужчина всегда уверен в себе и в своих силах, старается осуществить задуманное, идет к своей цели до конца

Каков контент: что за программы вещаете?

В эфире радио «Искатель» транслируются уникальные циклы программ собственного производства, среди авторов которых есть Михаил Кожухов, знаменитый путешественник и телеведущий, а также Сергей Цветков – известный историк, писатель и популяризатор науки. Программы о наших великих соотечественниках, об исторической геополитике и завоеваниях. Уникальные туристические маршруты в разные уголки планеты и истории ярчайших достижений человека, науки и спорта – все это радио «Искатель».

Основой информационного вещания являются уникальные программы собственного производства, которые призваны вызвать у слушателей гордость за страну и великих соотечественников, восхищение силой духа и мужеством героев прошлого и настоящего, их отвагой, желание самому сделать что-то большое, значительное, доказать себе, что ты способен на многое, радость от получения новых знаний.

Какова музыкальная начинка?

В эфире станции звучит только честная музыка со смыслом. Хиты, проверенные временем. Это, прежде всего, отечественный рок 70-х-00-х, западная поп-рок музыка 60-90-х и отечественная авторская песня. В эфире звучит Высоцкий, Dire Straits, Визбор, Beatles, Би-2, Sting и многие другие. Весьма редкое, но очень емкое сочетание в наше время.

Какие планы по развитию радиостанции?

Планы на ближайшее время – это вывести до конца года станцию в ТОП-5, далее в ТОП-3 по Курску. Создавать интересные для местных слушателей программы и проекты.