В ЦМИ проведут турнир по настольной игре о Белгородской области

За одним столом в игре смогут участвовать четыре команды по два человека. Всего в турнире могут поучаствовать до 80 человек. Участники получат игральные фишки определённого цвета, за которую они и будут играть. В начале игры они поставят свои фишки на герб Белгородской области и бросят игральные кости.

В центре игрового поля — карта с районами Белгородской области, а по периметру — категории вопросов: «История», «Культура», «География» и так далее. Всего в игре есть не менее 500 вопросов. Игрок отвечает на вопрос с карточки по той категории, на которую он переместит игральную фишку после броска костей. За каждый правильный ответ команда или игрок получают маркеры по цвету своей игровой фигурки, которые выкладываются на районах Белгородской области. Побеждает тот, кто сможет выложить на поле большее количество маркеров.

— Игра была создана для того, чтобы молодежь узнала как можно больше фактов о Белгородской области. Я очень люблю нашу малую родину и хочу, чтобы молодые люди, сыграв в игру, заново влюбились в Белгородчину. У Белгородской области очень богатая история, и я считаю, что её должна знать молодёжь. Да, изучать историю по книгам очень сложно и долго, и здесь нам на помощь пришла игровая форма: то, что вы могли бы учить несколько дней, здесь, играючи, в позитивной обстановке вы запомните за час. Не стоит бояться, играть, думать, что вы ничего не знаете. Это не так. Вопросы, из которых состоит игра, разные по уровню. Есть легкие, которые не отнимут у вас много времени, а есть и трудные, над которыми придётся подумать. В любом случае всего знать невозможно, мы для этого и создавали игру, чтобы люди в большинстве своём узнавали новое, а уже второстепенной целью является закрепить уже имеющие знания, — говорит организатор игр Наталья Подгорная.