Белгородка из Германии о Белгороде и Европе

По словам Дарьи, Галле – город спокойный. Многие ездят на велосипедах. Особого выбора, как провести время, нет. Нет аквапарков, ледовых дворцов, кофеен, как в Белгороде. Есть клубы, где идёт «тусня», но университетский народ в них не ходит.

Жильё в городе, как и по всей Германии, дорогое, как и коммунальные услуги.

В квартирах немцев довольно часто бывает холодно. Причина проста: высокие цены на коммуслуги. Я привыкла ходить зимой в квартире в футболке, а там ходят в нескольких слоях одежды.

Ещё её бесит немецкий интернет: он очень дорогой и медленный. Дарья платит около 30 евро в месяц, ещё 15 – за два гигабайта интернета на смартфоне.

Учишься в университете – ты уже особенный

Немцы любят русскую кухню – салаты, борщи, квас. Не любят только солёную рыбу. Когда друзья попросили Дарью посоветовать немецкую еду, она не нашлась, что ответить.

Жить в Германии дорого. Но и зарплаты выше. Дарья в свободное от учёбы время работает репетитором русского языка, зарабатывает уже нормально. Рассказывает, что разницы в ценах сейчас большой нет, в Европе они за последние годы не изменились, разве что сезонное повышение есть, если где-то яблоки не уродили.

Минимальная зарплата в Германии – 8,84 евро в час. Получил университетское образование – сразу прибавка к жалованию. Высшее образование в Германии бесплатное. Но если в России большинство стремится закончить «вышку», то там чёткое деление на тех, кто идёт в университет, а кто нет.

Если ты учишься в университете в Германии, ты там уже особенный. Хотя это бесплатно, и государство помогает. Но у нас на юридический приходит 450 студентов каждый год, а до конца остаются от силы 50. Учиться очень тяжело, нужно посвящать этому всё своё время. Но не сдал итоговый «экзамен» - всё, ты не получаешь ничего, и учёба для тебя закрыта навсегда. Взятки преподавателям исключены.

Юристы, педагоги и медики в Германии не заканчивают бакалавриат и магистратуру – у них два квалификационных «экзамена»: юристам до первого учиться четыре с половиной года, до второго – ещё два. А у юристов даже оценочная система своя – 18-балльная.

Четыре балла – это сдал, стандарт – получить пять баллов, девять – это супер, а 18 я не видела, чтобы кто-то набирал. На бакалавриате высшая оценка – один, шестёрка – низшая, это кол, но редко используется.

Студенты там сами решают, какие экзамены и когда будут сдавать. Из-за этого, правда, учёба затягивается. Мы спросили, что будет делать Дарья, если сама не сдаст выпускные экзамены.

Мне страшно, что я не сдам. Но настраиваю себя на то, что, если я буду работать и учить, то сдам, труд даром не пропадает. Я вижу людей, которые просто не подходят к месту, у них нет этого мышления. На подготовку к экзамену даётся целый год – ничего не делаешь, только готовишься, по десять часов в сутки, с репетиторами.