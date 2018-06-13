Пять лет без сигарет, или Как бросить курить

Татьяна Губаренко, 42 года:

«Я закурила в 27 лет. Меня «пожалела» соседка: видела, как я металась по вечерам, ожидая своего непутёвого мужа. Запив и загуляв, он мог не приходить несколько дней, а я дома с двумя детьми сходила с ума. «Кури, тебе будет легче», – сказала соседка, и я начала. Правда, легче мне не стало, но привычка курить уже плотно срослась со мной, последние годы мне не хватало пачки в день. Мне не нравилось, что моя одежда пропахла сигаретами, что я задыхаюсь, поднимаясь на этаж, курение не доставляло мне удовольствия, но без него я не могла.

В один из вечеров муж ушёл навсегда, и тогда я подумала: а может, это шанс жить новой жизнью? Но зачем мне там сигарета? И как бросить курить, ведь это так трудно?

«А как было трудно в своё время бросить соску моему маленькому сыну, он плакал, капризничал, но ведь справился», – подумала я тогда. Я бросила пачку сигарет в мусорное ведро и пошлёпала себя по рукам, как это делают родители детям. Вот такой был ритуал.

Не скажу, что мне было легко. Но я стала много гулять, выезжать в выходные на природу, занялась спортом. И новая жизнь не заставила себя ждать, в ней много замечательных моментов, но места сигарете нет уже пять лет».

Андрей Севостьянов, 47 лет:

«Те люди, которые узнали, что я бросил курить, были в шоке, ведь без сигареты меня никто не видел. Закончив одну, я сразу же подкуривал другую. Однажды, выйдя от врача с кучей грозных диагнозов, я понял, что убиваю себя, а ведь мне было не так уж много лет. Раньше я это тоже знал, но тогда остро пропустил через себя эту информацию. Бросил курить, прошло два дня, и начал опять. Попыток было несколько, и каждый раз я злился на себя и своё малодушие.

В Интернете на форуме я нашёл информацию о книге «Лёгкий способ бросить курить». Посмеиваясь над своим решением купить чтиво для домохозяек, я зашёл в книжный. Прочёл половину, постоянно затягиваясь. На следующий день закурил только в обед, но почувствовал тошноту. Удивился невероятно. Попробовал через некоторое время ещё раз – прибавилось отвращение к сигарете. Срочно дочитал книгу и не курю уже семь лет.

Потом я прочёл в Интернете, что книга написана с использованием нейролингвистического программирования. И как есть люди, поддающиеся гипнозу и нет, так и она действует на всех по‑разному. Мне вот помогла. Правда, стрессы я стал заедать, и лишние килограммы не заставили себя ждать. Но это уже другая история».