«Белгородским девушкам не хватает уверенности в себе»: основатель модельного агентства о тех, кто приходит на кастинги

Окей, допустим, есть некая Катя, которая однажды проснулась и решила стать моделью. И хороша собой, и рост высокий, стройная. Как думаешь, этого достаточно? Или нужно что-то еще?

– Одной внешности мало, нужна уверенность в себе, амбициозность. Этого очень не хватает белгородским девушкам. Их менталитет, по моим наблюдениям, отличается от менталитета девушек из более крупных городов. Если в Москве или Петербурге девушки настолько уверены в себе, что готовы из кожи вон вылезти, чтобы это доказать, то в Белгороде с этим дела обстоят совсем по-другому. Здесь девушки не верят в себя, не видят своей красоты.

«Что-о-о? Я могу стать моделью? Да ну!» – часто слышу я от тех, кого призываю придти ко мне, в агентство. Либо приходит к нам красивая девушка с отличными данными, но ей нужно похудеть, убрать в талии 5 см, а она не хочет, говорит, что не справится. Банально целеустремленности не хватает. И как бы мы таких девушек ни мотивировали, они стоят на своем.

А еще часто наблюдаю такую картину: едет в автобусе девушка – ноги от ушей, красавица, но сидит с понурым видом, скованная. Думаю, почему так? Да по ней все модельные агентства плачут! Потом присматриваюсь повнимательнее и вижу, что рядом с ней сидит неухоженный, быдловатый парень. И сразу все становится понятно.

Кстати, постоянно сталкиваюсь с тем, что именно парни не дают девушкам возможности попробовать себя в моделинге, запрещают им это. Такое происходит и со стороны родителей девушек, но если с ними еще можно договориться (у нас это получается), то с парнями категорически нет.

Для того, чтобы модель комфортно существовала как в нашем городе, так и вообще в стране, ей лучше принадлежать какому-либо модельному агентству?

– Модельное агентство помогает понять, в каком направлении стоит двигаться, определиться, с агентством какой страны можно заключить контракт. Многие девушки придерживаются принципа «свободнее – значит круче», но глубоко заблуждаются.

А как ты понимаешь, в какую страну можно отправить модель на работу?

– Это зависит от типажа модели, поскольку в какой-то стране одна внешность будет успешной, в другой – нет. А еще, конечно же, от знания языка.

Ты сталкивалась с тем, что моделям предлагают оказывать эскорт-услуги?

– Такие случаи – сплошь и рядом. Мы предупреждаем девушек об опасности, которая им может грозить, если они согласятся на такое. Но они вольны сами принимать решение. Многих привлекает перспектива стать успешной моделью после того, как они окажут эскорт-услуги. Ведь именно это им обещают «агенты». К тому же, это возможность улететь за рубеж и заработать легкие деньги. Но, повторюсь, здесь каждый выбирает свое.