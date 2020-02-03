Приглашаем принять участие в конкурсе «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Экспортер года в сфере промышленности». Организации, экспортирующие промышленные товары в следующих отраслях: металлургия, химическая промышленность, металлообрабатывающая отрасль и машиностроение, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, строительные материалы, легкая промышленность, микробиологическая, медицинская, полиграфическая промышленность и другие;

— «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса». Организации, занятые в экспорте продукции сельского хозяйства: растениеводство, животноводство. Фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством: пищевая промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для легкой промышленности;

— «Экспортер года в сфере услуг». Организации, выполняющие услуги для нерезидентов РФ (организаций и физических лиц) по следующим направлениям: телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, поездки (компании туристической отрасли, занимающиеся въездом), медицинские услуги, транспортные услуги, строительство в России и за рубежом, переработка товаров, принадлежащих другим сторонам, техническое обслуживание и ремонт товаров, услуги частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, финансовые услуги и другие;

— «Экспортер года в сфере высоких технологий». Организации, экспортирующие высокотехнологичную (наукоемкую) продукцию и услуги;

— «Прорыв года». Организации впервые участвующие в конкурсе.

Желающим принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться с документами о Конкурсе. Заявитель предоставляет весь заполненный пакет документов, указанный в Положении о конкурсе.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется Центром поддержки экспорта Курской области, действующим на базе Ассоциации МКК «ЦПП Курской области», с 1 февраля по 28 февраля 2020 года по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Горького, 65, кабинет № 15/17, телефон для справок: +7 (4712) 70-33-77.

Благодаря участию в конкурсе вы сможете заявить о себе на региональном и национальном уровне, установить новые деловые связи.

Итоги конкурса в 2018 году.

Итоги конкурса в 2019 году.

Курск, ул. Горького, 65, тел.: +7 (4712) 70-33-48, 70-33-77,

cpp@mail.ru, www.ric46.com, vk.com/ric46com