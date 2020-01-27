Открыт прием заявок для участия в III Конкурсе на соискание премии «Прохоровское поле»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2020 года по адресу:

308001, Белгород, ул. Белгородского полка, 56 а,

ГБУК «Белгородская государственная филармония»,

тел. 8(4722)33-81-00; 33-51-35, 33-83-37,

е-mail: belfilarm31@yandex.ru.

На конкурс композиторов принимаются произведения для симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов или духового оркестра; светские и духовные сочинения для академического или камерного хора; вокальные сочинения патриотической направленности. Представляемые произведения должны быть созданы в течение двух последних лет. Композиторы должны предоставить партитуры и аудио- или видеозапись исполнения произведений.

На конкурс исполнителей принимаются заявки по номинациям:

– инструментальное исполнительство (солисты);

– вокальное исполнительство (академическое, народное);

– вокальное исполнительство (эстрадное пение).

Инструменталистам необходимо прислать видеозапись исполнения двух разнохарактерных произведений отечественных композиторов, продолжительность звучания программы – не более 15 минут.

Вокалистам необходимо прислать видеозапись двух вокальных сочинений (одно произведение русского композитора ХIХ – ХХ вв. или русская народная песня, второе – современного отечественного композитора ХХI в.), одно из двух произведений должно быть патриотического содержания, продолжительность звучания программы – не более 12 минут.

Подробнее – на сайте филармонии.