В Курске пройдет Fashioh HYPE

Главное условие – взять с собой друзей, ведь именно зрители выберут победителей Fashioh HYPE. Гостей ждут яркая шоу-программа, дефиле дизайнерских коллекций и подарки от партнеров. Не пропустите самый взрывной хайп нового года.

Подробности – в группе ВК и Инстаграме. Организатор – школа моделей «Гримерка». По вопросу участия обращаться к Анне Лебедевой по телефону +7 (920) 268-59-00, в Инстаграме или ВК. По вопросу сотрудничества – к Ольге Беленко по телефону +7 (919) 216-16-85, в Инстаграме или ВК.