В Белгороде пройдет воркшоп «Текст VS Дизайн»

Коммуникационное агентство SETTERS входит в топ-10 лучших агентств России по версии ведущего интернет-издания о digital-рынке Tagline. В портфолио SETTERS больше 320 проектов с крупными брендами – «Сбербанк», «МегаФон», ASUS, L'Oreal, «Боржоми», Urban Decay, Lancôme, Levi's, Ozon, «Столото» и другие.

Программа воркшопа:

Ксения Жмудь, «Текст. Хороший, плохой, злой»:

- о чем писать, чтобы тебя читала не только мама;

- как найти жирную тему;

- TOV: на одном языке с читателем;

- Рубрикатор, который смог.

Ксения Жаворонок, «Прогноз дизайна 2020»:

- виды визуального контента, их планирование, производство и правила использования;

- какие форматы дизайна существуют в природе;

- как психология может помочь дизайнеру;

- тренды в дизайне, которые нельзя не замечать;

- профессиональные прогнозы на 2020.

Кому будет полезен воркшоп:

- начинающим в SMM (спикеры научат технологии написания эффективных текстов, а также расскажут, с чего начать в создании крутого визуального контента);

- практикующим фрилансерам и штатным контентщикам (без простых и понятных лайфхаков никто не уйдет);

- руководителям и владельцам бизнеса (можно будет понять, как должны работать копирайтеры и дизайнеры, чтобы повысить эффективность бизнеса);

- всем, кто хочет писать крутые тексты и создавать визуальный контент (спикеры научат самым актуальным навыкам и покажут, за какими трендами будущее).

Узнать подробности и заказать билеты можно на сайте.

По материалам Культурного региона