14 декабря в бизнес-отеле «Континенталь» руководитель отдела копирайтинга SETTERS Ксения Жмудь расскажет все, что нужно знать о тексте, а руководитель отдела дизайна SETTERS Ксения Жаворонок поделится секретами создания крутого визуального контента.
В Белгороде пройдет воркшоп «Текст VS Дизайн»
Коммуникационное агентство SETTERS входит в топ-10 лучших агентств России по версии ведущего интернет-издания о digital-рынке Tagline. В портфолио SETTERS больше 320 проектов с крупными брендами – «Сбербанк», «МегаФон», ASUS, L'Oreal, «Боржоми», Urban Decay, Lancôme, Levi's, Ozon, «Столото» и другие.
Программа воркшопа:
Ксения Жмудь, «Текст. Хороший, плохой, злой»:
- о чем писать, чтобы тебя читала не только мама;
- как найти жирную тему;
- TOV: на одном языке с читателем;
- Рубрикатор, который смог.
Ксения Жаворонок, «Прогноз дизайна 2020»:
- виды визуального контента, их планирование, производство и правила использования;
- какие форматы дизайна существуют в природе;
- как психология может помочь дизайнеру;
- тренды в дизайне, которые нельзя не замечать;
- профессиональные прогнозы на 2020.
Кому будет полезен воркшоп:
- начинающим в SMM (спикеры научат технологии написания эффективных текстов, а также расскажут, с чего начать в создании крутого визуального контента);
- практикующим фрилансерам и штатным контентщикам (без простых и понятных лайфхаков никто не уйдет);
- руководителям и владельцам бизнеса (можно будет понять, как должны работать копирайтеры и дизайнеры, чтобы повысить эффективность бизнеса);
- всем, кто хочет писать крутые тексты и создавать визуальный контент (спикеры научат самым актуальным навыкам и покажут, за какими трендами будущее).
Узнать подробности и заказать билеты можно на сайте.
По материалам Культурного региона
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