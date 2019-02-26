II Форум «Media+Music»: программа двухдневного интенсива
1 и 2 марта в Белгородской филармонии в рамках Международного фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» пройдет II Форум «Media+Music».
Мероприятие рассчитано на тех, кто хочет реализоваться в современных информационных профессиях: молодых журналистов, продюсеров, начинающих SMM-специалистов, маркетологов в области культуры и всех, кому интересно, как представить культурные проекты в современном информационном пространстве.
Главная тема II Форума «Media+Music» – «Слово.Цифра.Нота».
Среди спикеров – арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер Борислав Струлев, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа с 2016 года. Кандидат филологических наук Григорий Заславский, первый секретарь посольства государства Израиль в России, журналист, музыкальный критик и действительный член Евразийской академии радио и телевидения Йосси Тавор (радио Орфей) и другие.
Программа форума:
1 марта
10:00 – регистрация участников.
10:30 – Начало форума, президиум (Вступительное слово Константина Курганского – начальника Управления культуры (Белгород), общая панель, пресс-конференция).
11:00 – 12:00 – Григорий Заславский
12:00 – 12:45 Наталья Игнатенко
12:45 –13:00 – кофе-брейк
13:00 – 14:00 – Йосси Тавор
14.00 – 15.30 – общая панель: «Присутствие в современном информационном пространстве проектов участников панели». (Елена Лащенко, Андрей Краков, Татьяна Наумова, Василиса Сердобольская, Владимир Дедюхин, Радио «Матрешка»).
15:30 – 16:00 – перерыв
16:00 – 17:00– Григорий Консон
17:00 – 18:00 – Андрей Краков
19:00 – показ фильма о Елене Образцовой в Большом зале Филармонии
2 марта
10:30 – Начало второго дня. Сбор участников.
10:45 – 11:30 – Елена Лащенко
11:35 – 12:20 – Руслан Яруллин
12:20 – 12:40 кофе-брейк
12:40 – 13:40 Василиса Сердобольская
13:45 – 15:00 – общая панель: «Современные медийные профессии: актуальность, содержание, смыслы» (Елена Лащенко, Владимир Дедюхин, Василиса Сердобольская, Татьяна Наумова, Радио «Матрешка»).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.