II Форум «Media+Music»: программа двухдневного интенсива

1 и 2 марта в Белгородской филармонии в рамках Международного фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» пройдет II Форум «Media+Music».

Мероприятие рассчитано на тех, кто хочет реализоваться в современных информационных профессиях: молодых журналистов, продюсеров, начинающих SMM-специалистов, маркетологов в области культуры и всех, кому интересно, как представить культурные проекты в современном информационном пространстве.

Главная тема II Форума «Media+Music» – «Слово.Цифра.Нота».

Среди спикеров – арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер Борислав Струлев, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа с 2016 года. Кандидат филологических наук Григорий Заславский, первый секретарь посольства государства Израиль в России, журналист, музыкальный критик и действительный член Евразийской академии радио и телевидения Йосси Тавор (радио Орфей) и другие.

Программа форума:

1 марта

10:00 – регистрация участников.

10:30 – Начало форума, президиум (Вступительное слово Константина Курганского – начальника Управления культуры (Белгород), общая панель, пресс-конференция).

11:00 – 12:00 – Григорий Заславский

12:00 – 12:45 Наталья Игнатенко

12:45 –13:00 – кофе-брейк

13:00 – 14:00 – Йосси Тавор

14.00 – 15.30 – общая панель: «Присутствие в современном информационном пространстве проектов участников панели». (Елена Лащенко, Андрей Краков, Татьяна Наумова, Василиса Сердобольская, Владимир Дедюхин, Радио «Матрешка»).

15:30 – 16:00 – перерыв

16:00 – 17:00– Григорий Консон

17:00 – 18:00 – Андрей Краков

19:00 – показ фильма о Елене Образцовой в Большом зале Филармонии

2 марта

10:30 – Начало второго дня. Сбор участников.

10:45 – 11:30 – Елена Лащенко

11:35 – 12:20 – Руслан Яруллин

12:20 – 12:40 кофе-брейк

12:40 – 13:40 Василиса Сердобольская

13:45 – 15:00 – общая панель: «Современные медийные профессии: актуальность, содержание, смыслы» (Елена Лащенко, Владимир Дедюхин, Василиса Сердобольская, Татьяна Наумова, Радио «Матрешка»).