Впервые в Белгороде: трансляции XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского

В рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» Белгородская филармония приглашает понаблюдать за увлекательными творческими состязаниями XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Онлайн-трансляции состоятся в Малом зале с 18 по 28 июня.

Вход на события – по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии.

Расписание трансляций в Малом зале филармонии:

Конкурсные выступления

18 июня, 13:00, номинация «Фортепиано»

18 июня, 19:00, номинация «Фортепиано»

20 июня, 19:00, номинация «Скрипка»

23 июня, 12:00, номинация «Сольное пение»

23 июня, 16:00, номинация «Сольное пение»

Конкурсные выступления с оркестром

25 июня, 18:00, номинация «Скрипка»

26 июня, 18:00, номинация «Фортепиано»

27 июня, 19:00, номинация «Сольное пение»

28 июня, 19:00, награждение победителей, гала-концерт

29 июня, 19:00, гала-концерт

21 июня в 18:30 на набережной реки Везелки состоится торжественное открытие фан-зоны для трансляций Конкурса. Все желающие смогут увидеть выступления конкурсантов на большом экране в прямом эфире.

Расписание трансляций на набережной реки Везелки (Парк Победы):

21 июня, 19:00, номинация «Виолончель»

23 июня, 12:00, номинация «Сольное пение»

23 июня, 16:00, номинация «Сольное пение»

Конкурсные выступления с оркестром

25 июня, 18:00, номинация «Скрипка»

26 июня, 18:00, номинация «Фортепиано»

27 июня, 19:00, номинация «Сольное пение»

28 июня, 19:00, награждение победителей, гала-концерт

29 июня, 19:00, гала-концерт.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. Это стартовая площадка для молодых одаренных музыкантов, которая дает возможность обрести любовь публики и признание мирового профессионального сообщества, начать блестящую международную карьеру.