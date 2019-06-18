Впервые в Белгороде: трансляции XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
В рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» Белгородская филармония приглашает понаблюдать за увлекательными творческими состязаниями XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Онлайн-трансляции состоятся в Малом зале с 18 по 28 июня.
Вход на события – по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии.
Расписание трансляций в Малом зале филармонии:
Конкурсные выступления
18 июня, 13:00, номинация «Фортепиано»
18 июня, 19:00, номинация «Фортепиано»
20 июня, 19:00, номинация «Скрипка»
23 июня, 12:00, номинация «Сольное пение»
23 июня, 16:00, номинация «Сольное пение»
Конкурсные выступления с оркестром
25 июня, 18:00, номинация «Скрипка»
26 июня, 18:00, номинация «Фортепиано»
27 июня, 19:00, номинация «Сольное пение»
28 июня, 19:00, награждение победителей, гала-концерт
29 июня, 19:00, гала-концерт
21 июня в 18:30 на набережной реки Везелки состоится торжественное открытие фан-зоны для трансляций Конкурса. Все желающие смогут увидеть выступления конкурсантов на большом экране в прямом эфире.
Расписание трансляций на набережной реки Везелки (Парк Победы):
21 июня, 19:00, номинация «Виолончель»
23 июня, 12:00, номинация «Сольное пение»
23 июня, 16:00, номинация «Сольное пение»
Конкурсные выступления с оркестром
25 июня, 18:00, номинация «Скрипка»
26 июня, 18:00, номинация «Фортепиано»
27 июня, 19:00, номинация «Сольное пение»
28 июня, 19:00, награждение победителей, гала-концерт
29 июня, 19:00, гала-концерт.
Международный конкурс имени П. И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. Это стартовая площадка для молодых одаренных музыкантов, которая дает возможность обрести любовь публики и признание мирового профессионального сообщества, начать блестящую международную карьеру.
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