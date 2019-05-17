В Белгородской филармонии – время джаза
22 мая в 19:00 пройдет заключительный концерт абонемента № 29 «Джаз на все времена».
Зрителей ждет встреча с big-band No Commet (главный дирижер – Владимир Уваров, дирижер – Игорь Овчаров) и солистками, лауреатами международных конкурсов Екатериной Новиковой и Ариной Гюнтер. В программе – блюз, свинг, босса-нова.
Посетителей концерта ждут и приятные сюрпризы. В частности, только в этот вечер в кассе филармонии можно будет приобрести со скидкой абонемент № 29 на следующий сезон, а также на более выгодных условиях купить билет на фестиваль #НАУКАДЖАЗ, новый совместный проект филармонии и НИУ «БелГУ».
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