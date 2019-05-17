В Белгородской филармонии – время джаза

Зрителей ждет встреча с big-band No Commet (главный дирижер – Владимир Уваров, дирижер – Игорь Овчаров) и солистками, лауреатами международных конкурсов Екатериной Новиковой и Ариной Гюнтер. В программе – блюз, свинг, босса-нова.

Посетителей концерта ждут и приятные сюрпризы. В частности, только в этот вечер в кассе филармонии можно будет приобрести со скидкой абонемент № 29 на следующий сезон, а также на более выгодных условиях купить билет на фестиваль #НАУКАДЖАЗ, новый совместный проект филармонии и НИУ «БелГУ».