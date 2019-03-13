В Белгородской филармонии исполнят музыку грез

Совместно с коллегой из Ростова-на-Дону, дирижером Артуром Богдасаровым, главный дирижер оркестра Юрий Меркулов подготовил программу «Грезы Голливуда».

Музыка из всемирно известных шедевров «фабрики грез» не оставит слушателей равнодушными. А участие в концерте солистов филармонии Татьяны Дружининой, Екатерины Новиковой, Оксаны Никитиной, Владимира Бойко, Натальи Боровик и Сергея Казакова только добавит творческих красок в общую палитру.