В МКЦ БелГУ исполнят хиты Linkin Park, Queen и Metallica

В аранжировке симфонического оркестра прозвучат лучшие рок-хиты легендарных рокеров – Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a Down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse и Rammstein.

Шоу «Крылья грифона» не просто так получило свое название, музыканты Concord Orchestra, подобно грифону, символизируют власть над небом и землей. Сочетание этих двух стихий создаст на сцене потрясающее зрелище.

Несколько фактов о шоу:

музыканты не сидят на стульях, они танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене;

все движения поставлены профессиональными хореографами;

все композиции исполняются на память и без пюпитров на сцене;

уникальные видеоинсталляции и световые эффекты создают атмосферу и делают шоу фееричным;

костюмы для участников шоу созданы группой дизайнеров и являются частью бренда Concord Orchestra.

Остальные элементы шоу и перфоманса остаются в строжайшем секрете.

Concord Orchestra – первый в мире танцующий симфонический оркестр, участниками которого стали музыканты известных консерваторий и музыкальных академий России и Европы. Руководит оркестром дирижер Fabio Pirola – представитель известной музыкальной династии Милана. Концерты симфонического оркестра Concord Orchestra наполнены страстным итальянским темпераментом и эмоциональностью. В одном пространстве объединены музыка и танец.

Более 200 тысяч зрителей уже посетили программу предыдущего гастрольного тура и оставили сотни тысяч восторженных отзывов и комментариев.

Начало концерта: в 19:00.

По материалам Культурного региона