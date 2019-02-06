Белгородская филармония покажет сказку с оркестром

10 февраля, в 11:00 и в 12:30 пройдет программу по мотивам любимой всеми поколениями сказочной поэмы Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Это полная волшебства и загадок музыкальная сказка о том, как Иван-дурак, излюбленный герой русских народных сказок, при помощи своего верного друга – неказистого на вид конька, обладающего незаурядным умом и чудесными способностями, прошел путь от младшего (то есть самого бесправного) сына простого крестьянина до царя.

Прозвучит музыка Владимира Бояшова, Юрия Романова, Петра Триодина в исполнении оркестра русских народных инструментов филармонии (главный дирижер – заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников).

В программе принимает участие Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель – Александр Манжола) .

Ведущая – Ирина Точитская.