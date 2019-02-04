В Белгороде выступит Obladaet

7 марта, в 19:30 на сцену ночного клуба «Часы» выйдет хип-хоп-исполнитель, который за всю свою карьеру в музыке сумел сконструировать уникальный стиль, ставший его ключевым оружием в борьбе за титул одного из самых востребованных артистов жанра.

Назар Вотяков (настоящее имя рэпера) стал популярен после выпуска альбома HOME RUN и на данный момент является популярным представителем «новой школы».

После выпуска четырех релизов, каждый из которых раскрыл новую творческую грань Назара, он готов представить свой самый серьезный проект, с которого начнется масштабная гонка по городам России и ближнего зарубежья.

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По материалам 2DO2GO