ПЕРИМЕТР 2.0: как это было
18 октября белгородский Pravda Bar превратился в площадку для любителей качественной музыки, не характерной для типичных вечеринок города. Танцпол, заполненный людьми в черно-желтых нарядах, харизматичные диджеи и MС, драйв под звуки Tech house, Bass House, UK Garage и других музыкальных стилей, отсутствие границ и условностей – все это и есть ПЕРИМЕТР.
Мы поговорили с одним из организаторов и диджеев вечеринки Игнатом Жилиным (DJ IZZY) о ПЕРИМЕТРЕ, его концепции и планах на будущее.
Как возникла идея создать свою тусовку?
Мне всегда хотелось привнести в сферу тусовок в Белгороде что-то новое, потому что здесь умирает клубная сфера и до сих пор существует формат проведения вечеринок, которые должны были исчезнуть давным-давно. Люди приходят в клубы и слышат там совершенно не то, что им нравится – такое себе развлечение.
А реальным поводом послужили банальные посиделки с моими друзьями: фотографом, видеографом, монтажером, SMM-щиком, диджеем, ведущим, хозяином одного из заведений Белгорода. Мы подумали, что в совокупности мы неплохая арт-команда. Так появился ПЕРИМЕТР. Я очень люблю своих ребят и благодарен им за то, что поддержали меня, они проявляли инициативу и в некоторых моментах делают даже больше, чем я: пишут посты, монтируют видео, занимаются декорациями, обрабатывают фотки. По долгу работы, учебы и личной жизни я не всегда успеваю уделять достаточное время проекту. И я очень рад, что мои друзья во всем мне помогают.
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Во многих тусовках есть иерархия, у нас ее нет, мы все равны.
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Лицо ПЕРИМЕТРА – ты?
Многие так думают. На самом деле я лишь один из идейных центров и инициаторов всей этой движухи. У меня есть связи и ресурсы, договоренность с площадками. В действительности мои друзья – такие же организаторы. Во многих тусовках есть иерархия, у нас ее нет, мы все равны. На собраниях мы прислушиваемся друг к другу. Мы все разные, со своими взглядами на жизнь и определенные вещи, но мы складываем наши идеи в одну и получаем отличный результат.
Чем ваша тусовка отличается от других, проходящих в Белгороде?
В первую очередь форматом музыки и декорациями. Я заметил, что остальные тусовки не особо-то и заморачиваются по поводу оформления. Наша команда подходит к этому вопросу очень щепетильно. В стране много движух, на которые мы похожи, но в то же время мы индивидуальны. Мы не ноунеймы, мы продвигаем правильную музыку и правильный формат проведения вечеринки.
Люди, которые приходят на ПЕРИМЕТР – кто они?
Это те, кто пойдет за мной и в огонь, и в воду и в Pravda Bar. (Смеется.)
Кстати о Pravda Bar. Почему именно он?
В первый раз мы проводили ПЕРИМЕТР там, потому что наша аудитория позволяла заполнить это заведение полностью. Помехой были его контингент и декорации. Но я думаю, что мы более чем справились с поставленной задачей. Я оцениваю работу ребят на 4+ из-за некоторых моментов, но в целом они молодцы. Я доволен тем, как все прошло, и с каждым разом выстрел все больше и больше.
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Я хочу, чтобы комбинация черного, желтого и белого была для многих связана именно с нашей тусовкой.
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Вы планируете ребрендинг. Расскажи подробнее об этом.
Мы выжали из одного заведения все, что могли. Люди хотят чего-то нового, и я готов им это дать. Название не изменится, но логотип, мерч, дизайн группы ВК и аккаунта в Инстаграм станут другими, а к традиционным черному и желтому цветам в одежде добавится белый. Таким образом дресс-код сможет соблюсти гораздо большее количество человек. Да и фотоотчеты получатся еще красивее.
Ваш дресс-код такой же, как и у другой, не менее известной тусовки в Белгороде. Почему?
Дело в том, что эта тусовка каждый раз меняет дресс-код. Наш DC – это фирменный стиль ПЕРИМЕТРА, который используется и в декорациях, и в одежде организаторов. Когда я вижу в городе девушку в желтом свитшоте, у меня сразу возникают ассоциации с ПЕРИМЕТРОМ. И я хочу, чтобы комбинация черного, желтого и белого была для многих связана именно с нашей тусовкой. В плане дресс-кода мы никого не копируем и ни с кем не враждуем. Я за здоровую конкуренцию.
Что будет на следующем ПЕРИМЕТРЕ?
Не буду раскрывать всех карт. Скажу лишь, что обновится буквально все: лайн-ап, диджеи, формат музыки, заведение, декорации. Это случится скоро, поэтому следите за новостями.
В эту ночь, помимо DJ IZZY, за пультом стояли диджеи FRAYZEER, ELISEEFF, RANCOR и PACO. Ребята поделились впечатлениями о вечеринке.
DJ FRAYZEER (Андрей Хамлюк), играл музыку в стиле Tech house
На фоне белгородских вечеринок это что-то новое. Хорошо, что появляются новые молодые организаторы. Планирую выступать на ПЕРИМЕТРЕ и дальше, если команда резидентов не будет меняться.
DJ ELISEEFF (Иван DJ Елисеев)
Я играл сразу несколько стилей. Не люблю и не интересно запирать себя в одном формате. Начал с классического хауса практически в том виде, в котором он когда-то задумывался. Продолжал уже по утяжелению, комбинируя вариации хауса (тек-хауса, техно), закончил вообще брейксом. При этом решил не упираться только на свежак. Первая половина сета была составлена из того, что вышло совсем на днях, либо недавно, либо не вышло совсем. Остальное время разносил уже хитами всех времен.
Вечеринка приятно удивляет уже второй раз. Всегда думал, что Белгород окончательно остался в той музыке, которую слышит по радио. Но даже когда я давал гостям те треки, которые они слышали, скорее всего, в первый раз, наблюдал одобрение в их глазах. Когда ушел от заготовленного плейлиста и начал импровизировать, не потерял ни одного человека на танцполе. Встретили так, будто я хедлайнер вечера.
Буду выступать и на всех следующих вечеринках. Не могу себе отказывать в удовольствии играть ту музыку, которую люблю сам, и видеть, как моя музыка нравится гостям вечеринки.
DJ PACO (Денис Нечаев), играл Tech House и Techno
На мой взгляд, вечеринка прошла на ура. Я был в восторге от тусовки. Толпа реагировала на мою музыку так же положительно, как и на музыку других резидентов.
DJ RANCOR (Андрей Щеблыкин), играл Bass House и UK Garage
Вечеринка шикарная, прекрасная атмосфера добра и рейва! Удивляет бесконфликтность на наших мероприятиях – видимо, музыка объединяет. Играл я в конце тусы, и меня дождались самые стойкие. Думаю, они не пожалели – я выложился для них на 200% и получил соответствующую отдачу.
На следующем ПЕРИМЕТРЕ с огромной вероятностью выступать буду! По крайней мере, очень постараюсь. Я благодарен Игнату Жилину за организацию подобного мероприятия, Денису Нечаеву и другим ребятам, которые отрывались по полной под мои треки. Всем мира, добра и периметра!
Текст: Юлия Граблюк
Фото: София Нестерова-Нуждина
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