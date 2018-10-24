ПЕРИМЕТР 2.0: как это было

Как возникла идея создать свою тусовку?

Мне всегда хотелось привнести в сферу тусовок в Белгороде что-то новое, потому что здесь умирает клубная сфера и до сих пор существует формат проведения вечеринок, которые должны были исчезнуть давным-давно. Люди приходят в клубы и слышат там совершенно не то, что им нравится – такое себе развлечение.

А реальным поводом послужили банальные посиделки с моими друзьями: фотографом, видеографом, монтажером, SMM-щиком, диджеем, ведущим, хозяином одного из заведений Белгорода. Мы подумали, что в совокупности мы неплохая арт-команда. Так появился ПЕРИМЕТР. Я очень люблю своих ребят и благодарен им за то, что поддержали меня, они проявляли инициативу и в некоторых моментах делают даже больше, чем я: пишут посты, монтируют видео, занимаются декорациями, обрабатывают фотки. По долгу работы, учебы и личной жизни я не всегда успеваю уделять достаточное время проекту. И я очень рад, что мои друзья во всем мне помогают.

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Во многих тусовках есть иерархия, у нас ее нет, мы все равны.

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Лицо ПЕРИМЕТРА – ты?

Многие так думают. На самом деле я лишь один из идейных центров и инициаторов всей этой движухи. У меня есть связи и ресурсы, договоренность с площадками. В действительности мои друзья – такие же организаторы. Во многих тусовках есть иерархия, у нас ее нет, мы все равны. На собраниях мы прислушиваемся друг к другу. Мы все разные, со своими взглядами на жизнь и определенные вещи, но мы складываем наши идеи в одну и получаем отличный результат.

Чем ваша тусовка отличается от других, проходящих в Белгороде?

В первую очередь форматом музыки и декорациями. Я заметил, что остальные тусовки не особо-то и заморачиваются по поводу оформления. Наша команда подходит к этому вопросу очень щепетильно. В стране много движух, на которые мы похожи, но в то же время мы индивидуальны. Мы не ноунеймы, мы продвигаем правильную музыку и правильный формат проведения вечеринки.

Люди, которые приходят на ПЕРИМЕТР – кто они?

Это те, кто пойдет за мной и в огонь, и в воду и в Pravda Bar. (Смеется.)

Кстати о Pravda Bar. Почему именно он?

В первый раз мы проводили ПЕРИМЕТР там, потому что наша аудитория позволяла заполнить это заведение полностью. Помехой были его контингент и декорации. Но я думаю, что мы более чем справились с поставленной задачей. Я оцениваю работу ребят на 4+ из-за некоторых моментов, но в целом они молодцы. Я доволен тем, как все прошло, и с каждым разом выстрел все больше и больше.

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Я хочу, чтобы комбинация черного, желтого и белого была для многих связана именно с нашей тусовкой.

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Вы планируете ребрендинг. Расскажи подробнее об этом.

Мы выжали из одного заведения все, что могли. Люди хотят чего-то нового, и я готов им это дать. Название не изменится, но логотип, мерч, дизайн группы ВК и аккаунта в Инстаграм станут другими, а к традиционным черному и желтому цветам в одежде добавится белый. Таким образом дресс-код сможет соблюсти гораздо большее количество человек. Да и фотоотчеты получатся еще красивее.

Ваш дресс-код такой же, как и у другой, не менее известной тусовки в Белгороде. Почему?

Дело в том, что эта тусовка каждый раз меняет дресс-код. Наш DC – это фирменный стиль ПЕРИМЕТРА, который используется и в декорациях, и в одежде организаторов. Когда я вижу в городе девушку в желтом свитшоте, у меня сразу возникают ассоциации с ПЕРИМЕТРОМ. И я хочу, чтобы комбинация черного, желтого и белого была для многих связана именно с нашей тусовкой. В плане дресс-кода мы никого не копируем и ни с кем не враждуем. Я за здоровую конкуренцию.

Что будет на следующем ПЕРИМЕТРЕ?

Не буду раскрывать всех карт. Скажу лишь, что обновится буквально все: лайн-ап, диджеи, формат музыки, заведение, декорации. Это случится скоро, поэтому следите за новостями.