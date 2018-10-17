В Белгородской филармонии расскажут сказки под аккомпанемент оркестра

Юным зрителям предложат сразу две сказочные истории: «Сказка про козла» Самуила Маршака и «Маугли» Редьярда Киплинга. С Оркестром русских народных инструментов (главный дирижер – заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников) выступят вокалисты Константин Кривцов, Наталья Ткаченко, Оксана Меншикова, Дмитрий Литвинов, Иван Белыш, Татьяна Дружинина и Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель Александр Манжола). Чтец Александр Воронин.

«Сказка про козла» на музыку Алексея Чернявского – это веселые костюмированные театрализованные музыкальные картинки в русском стиле. Театральная сюита по любимой всеми поколениями сказке «Маугли» (музыка Владимира Королевского) увлечет зрителей музыкально-хореографической постановкой истории о мальчике, затерянном в джунглях.

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