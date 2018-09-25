Plotnik82: акустический концерт в Белгороде

В концерте примут участие музыканты:

Дмитрий Дубров — родоначальник кибер-бард рока, лидер проекта Plotnik82, незаменимый участник «Проекта ХБ». В его репертуаре — песни, которые придутся по вкусу и ценителям утонченных лирических композиций, и любителям «вжарить по рок-н-ролльному», и ценителям тончайшего юмора, и тем, кто умеет слушать и слышать. А самое главное — Дмитрий Дубров это всегда профессионализм, честность, искренность и открытость.

Евгений Соколов — один из отцов-основателей «Проекта Гитарин». Великолепный музыкант, настоящий профессионал своего дела. Завораживающие партии его гитары точно не оставят никого равнодушными.

Александр Саввин — лидер группы «А’брис». Александр — музыкант, что называется, «с большой буквы». Чарующие звуки его скрипки проникают в глубину души и навсегда остаются в сердце.

Билеты на концерт проекта Plotnik82 в Белгороде можно приобрести в магазине Exclusive Jeans (Народный бульвар, 82, торговый центр «Пассаж», 2-й этаж с 10:00 до 19:00) и в Арт-клубе «Седьмая тропа» (ул. Садовая, 120д) у организаторов.

Справки по телефону: +7 915 571-39-72.

По материалам «Афишки31».