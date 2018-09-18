Органный зал ждет слушателей

Программа концерта, несмотря на свою академичность, живая и интересная. Помимо классических шедевров (сочинения Баха, Рахманинова, Грига), гости услышат авторскую композицию Тимура Халиуллина «Вариации на татарскую народную мелодию ''Эпипа''». Именно эта композиция принесла музыканту звание лауреата и специальный приз «За оригинальное воплощение фольклора» на Первом Всероссийском открытом конкурсе органных композиций VOX ORGANI, итоги которого были подведены в Казани 12 сентября. В ближайшем будущем органные «Вариации» Т. Халиулина будут изданы в Казанском издательстве.

Особняком в программе стоит выступление панфлейтиста из Москвы Вячеслава Змеу. В мае этого года на гала-концерте «Парад дирижеров» он играл с оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств России Евгения Алешникова. В ряду уже ставших традиционными тандемов органа с классическими музыкальными инструментами дуэт органа и флейты Пана выглядит весьма заманчиво, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.