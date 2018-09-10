Дмитрий Филатов стал лауреатом IV Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова

Дмитрий Филатов – один из талантливых и перспективных представителей молодого поколения российской плеяды дирижеров. Окончил с отличием Российскую академию музыки им. Гнесиных как флейтист и дирижер симфонического оркестра в 2003 году. Ученик народного артиста России, дирижера Сергея Скрипки.

Конкурс, в финал которого вышел Дмитрий Филатов, организован совместно Ассоциацией «Международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова» и Радио Франс, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии. Светланов принадлежит к числу гениальных творцов не только XX-го века, но и всей истории мирового музыкального искусства. Музыкант редкой одаренности, он стал олицетворением всей российской культуры, выразителем общечеловеческих, духовных ценностей. Мощь его мастерства, требовательность и колоссальный магнетизм принесли ему всемирную славу великого дирижера.

Отметим, что филармонический оркестр Радио Франции пригласит одного или нескольких лауреатов Четвертого Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова продирижировать в концертном сезоне 2020-2021.