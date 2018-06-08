Музыкальное лето: концерты в ботаническом саду, вечера в замке, фестиваль «Нашествие»

В июле по улицам Белгорода и Старого Оскола пройдут парадом духовые оркестры из нескольких областей и столицы России: в регион возвращается «Первый салют Победы». В числе участников – оркестры из Нижнего Новгорода, Тулы, Калуги, Липецка, Ростова-на-Дону, подмосковной Истры, Нижнего Новгорода и единственный в стране конный духовой оркестр правительства Тывы. Как и три года назад, на парад приедет Центральный военный оркестр Минобороны РФ и главный военный дирижёр России полковник Тимофей Маякин.

«Вместе с крупными профессиональными оркестрами выступят и муниципальные оркестры области. Получится сводный оркестр из 800 труб. Не пропустите это событие», – отметила директор филармонии.

Парад приурочили к 75-летию Прохоровского танкового сражения, поэтому 12 июля сводный оркестр выступит в Прохоровке. На следующий день, 13 июля, музыканты из разных городов пройдут парадом в Старом Осколе и дадут концерт на площади Победы. 14 июля дефиле оркестров запланировано в Белгороде: музыканты пройдут по Гражданскому проспекту до сцены в парке Победы. Также ожидается, что участники парада выедут с концертами в 14 районов области.

А оркестр русских народных инструментов филармонии вместе с главным дирижёром – заслуженным работником культуры РФ Евгением Алешниковым – выступит на фестивале рок-музыки «Нашествие» в Тверской области. На открытии феста 3 августа белгородские музыканты выйдут на одну сцену с известным музыкантом Noize MC. Иван Алексеев – ученик Алешникова – выступил вместе с оркестром на фестивале «Этажи» в 2017 году.

Светлана Боруха пообещала: выступление повторят в Белгороде. Дата уточняется. А «Этажи» пройдут в филармонии в сентябре.

Магия цифр

За 51-й концертный сезон на выступлениях артистов и коллективов филармонии побывало почти 266 тыс. слушателей.

Следующий, 52-й сезон пройдёт в филармонии под знаком 25-летия симфонического оркестра.

«Магия цифр: «52» читаем обратно, получаем «25» – юбилей симфонического», – отметила Светлана Боруха.

Первые подарки музыканты получили на концерте-закрытии 6 июня. Замгубернатора Ольга Павлова передала в дар оркестру скрипку работы Дмитрия Тараканова. Сам Тараканов демонстрировал инструмент в Белгороде на BelgorodMusicFest-2018. Вскоре скрипка зазвучит на концертах.