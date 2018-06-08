Музыкальное лето: концерты в ботаническом саду, вечера в замке, фестиваль «Нашествие»
51-й концертный сезон в филармонии завершили 6 июня. Но музыканты не уходят в отпуск. О планах филармонии на летнее межсезонье «БелПрессе» рассказала ее директор Светлана Боруха.
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Дирижер Рашит Нигаматуллин. Фото Владимира Юрченко
Время open air
В ботаническом саду открыли сезон концертов под открытым небом «НеслуЧАЙные встречи». Музыка, романтическая атмосфера летнего сада и, конечно, крепкий травяной чай – тут каждый четверг до 30 августа. Откроет цикл концертов камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. Начало – в 19:00.
7 и 8 июля белгородцев приглашают на Symphony open air SOVA в замок Ютарк. В декорациях средневекового замка симфонический оркестр филармонии под управлением Дмитрия Филатова выступал в прошлом году. В первый день, 7 июля, к белгородским музыкантам присоединятся вокалистка из Китая Чжоу Цинь и петербургская джазовая певица, выпускница Академии им. Гнесиных Кристина Ковалёва. Условное название программы – «От классики до джаза». Бонус от оркестра – саундтреки к фильмам, фрагменты мюзиклов и рок-хиты.
8 июля симфонический оркестр ударит по слушателям «Симфороком» – концертом, который традиционно собирает аншлаг. Специальные гости – московский ансамбль волынщиков City Pipes. Обещают хиты легендарных AC/DC, Nirvana, Led Zeppelin, Linkin Park, Metallica, Queen, Scorpions и «Кино».
В июле по улицам Белгорода и Старого Оскола пройдут парадом духовые оркестры из нескольких областей и столицы России: в регион возвращается «Первый салют Победы». В числе участников – оркестры из Нижнего Новгорода, Тулы, Калуги, Липецка, Ростова-на-Дону, подмосковной Истры, Нижнего Новгорода и единственный в стране конный духовой оркестр правительства Тывы. Как и три года назад, на парад приедет Центральный военный оркестр Минобороны РФ и главный военный дирижёр России полковник Тимофей Маякин.
«Вместе с крупными профессиональными оркестрами выступят и муниципальные оркестры области. Получится сводный оркестр из 800 труб. Не пропустите это событие», – отметила директор филармонии.
Парад приурочили к 75-летию Прохоровского танкового сражения, поэтому 12 июля сводный оркестр выступит в Прохоровке. На следующий день, 13 июля, музыканты из разных городов пройдут парадом в Старом Осколе и дадут концерт на площади Победы. 14 июля дефиле оркестров запланировано в Белгороде: музыканты пройдут по Гражданскому проспекту до сцены в парке Победы. Также ожидается, что участники парада выедут с концертами в 14 районов области.
А оркестр русских народных инструментов филармонии вместе с главным дирижёром – заслуженным работником культуры РФ Евгением Алешниковым – выступит на фестивале рок-музыки «Нашествие» в Тверской области. На открытии феста 3 августа белгородские музыканты выйдут на одну сцену с известным музыкантом Noize MC. Иван Алексеев – ученик Алешникова – выступил вместе с оркестром на фестивале «Этажи» в 2017 году.
Светлана Боруха пообещала: выступление повторят в Белгороде. Дата уточняется. А «Этажи» пройдут в филармонии в сентябре.
Магия цифр
За 51-й концертный сезон на выступлениях артистов и коллективов филармонии побывало почти 266 тыс. слушателей.
Следующий, 52-й сезон пройдёт в филармонии под знаком 25-летия симфонического оркестра.
«Магия цифр: «52» читаем обратно, получаем «25» – юбилей симфонического», – отметила Светлана Боруха.
Первые подарки музыканты получили на концерте-закрытии 6 июня. Замгубернатора Ольга Павлова передала в дар оркестру скрипку работы Дмитрия Тараканова. Сам Тараканов демонстрировал инструмент в Белгороде на BelgorodMusicFest-2018. Вскоре скрипка зазвучит на концертах.
30 мая вышел указ президента РФ о награждении главного дирижера оркестра Рашита Нигаматуллина госнаградой – званием «Заслуженный деятель искусств России».
27 июня симфонический оркестр даст концерт премьер «Композиторы России – XXI век» – часть I фестиваля современной музыки «Композиторы России». На первое исполнение своих произведений в Белгород приедут Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев и Рашид Калимуллин.
Текст: Оксана Придворева.
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