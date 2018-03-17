Вечер акустической романтики прошел в Белгороде

До концерта нам удалось пообщаться с Анной.

С чего началось ваше творчество?

– В целом с песен, которые пела моя мама. А если говорить ближе о том, что происходит именно сейчас, то, когда я поступила на второе высшее – на музыкальный факультет и попала в атмосферу музыки и творчества, в окружение людей, которые были со мной на одной волне, тогда и начала тоже заниматься музыкой и поняла, что меня затянуло.

В вашей семье вы первый музыкант?

– Да, я первый профессиональный музыкант, если у меня хватит наглости таковым себя назвать. Но при этом моя мама как любитель до сих пор поет в хоре. Также они с сестрами часто поют в трехголосие, и вообще семейные застолья с песнями всегда были традициями.

То есть в детстве вы могли подумать, что посвятите себя музыке? Какой была ваша детская мечта?

– Да, конечно могла. В детстве я мечтала быть артисткой, певицей, и вот моя мечта сбылась.

Что вас привлекает в людях на ваших концертах? Чувствуете ли вы присутствие особой атмосферы на выступлениях?

– Я люблю своих зрителей, слушателей. Я думаю, что люди, присутствующие на моих концертах – довольно-таки разносторонне развитые и культурные люди. Путешественники, любознательные читатели. Мне еще не приходилось сталкиваться с буйным поведением людей. Мне кажется, у нас с ними действительно есть что-то общее – они смеются над моими шутками, а я смеюсь над шутками, которые говорят они, а это значит, что между нами явно есть какая-то связь. И конечно же, я чувствую особую атмосферу от своих зрителей.

Откуда берете вдохновение для вашего творчества?

– Сложный вопрос. Вдохновение идет отовсюду: из книг, фильмов, общения с людьми, из природы. Но не всегда оно напрямую влияет на создание песен. Ты можешь быть наполнен чем-то, воодушевлен, но потом ты все равно садишься за инструмент и начинается сама работа, когда ты должен перевести все, что кипит в твоей голове на песни и музыку.