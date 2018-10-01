БИФ-2018 – как это было

Мероприятие собрало более 1300 участников в 5 разных секциях: development, дизайн, agile/scrum, digital, менеджмент. Трек agile/scrum в этом году впервые на форуме, поэтому был особенный интерес у гостей – секцию посетили более 120 человек. Agile, как подход к управлению проектами, широко распространен в западных it-компаниях, постепенно набирающий популярность и в российском бизнесе в сфере информационных технологий.

Среди тем, обозначенных спикерами на форуме, были machine learning, тестирование ПО, продуктовый дизайн, управление распределенными командами, современный контент, создание digital-агентства внутри компании, cпособы и инструменты масштабирования IT-бизнеса, cоздание scrum-команды, open source проекты.

Гостями образовательной площадки стали разработчики и программисты, маркетологи, руководители проектов, предприниматели, пиарщики, контент-менеджеры, представители госучреждений, студенты и школьники.

В перерывах между занятиями участники форума участники испытывали шлемы виртуальной реальности на стендах компаний-партнеров, проявляли смекалку в викторинах, примеряли кресло пилота в автомобилях инженерного проекта SHUKHOV RACING TEAM и делали 3D-фото.

На открытии мероприятии выступил глава региона Евгений Савченко. «Мир стремительно меняется, и меняют его прежде всего цифровые технологии. Перед IT-отраслью сегодня стоят большие задачи. Но сами цифровые технологии – это лишь средство достижения конкретных целей по трансформации всех слоев нашей жизни. Материальное производство остается – речь идет о том, чтобы усовершенствовать все, сделать более эффективным, более конкурентоспособным, светлым, добрым, уютным и красивым. Вот это и есть главная задача перед цифровизацией, как мы ее понимаем. Я думаю, что мы все будем делать для того, чтобы цифровые технологии для Белгородской области развивались», – отметил губернатор.