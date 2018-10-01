БИФ-2018 – как это было
15 сентября в Белгородской государственной филармонии прошел масштабный форум информационных технологий БИФ-2018.
Мероприятие собрало более 1300 участников в 5 разных секциях: development, дизайн, agile/scrum, digital, менеджмент. Трек agile/scrum в этом году впервые на форуме, поэтому был особенный интерес у гостей – секцию посетили более 120 человек. Agile, как подход к управлению проектами, широко распространен в западных it-компаниях, постепенно набирающий популярность и в российском бизнесе в сфере информационных технологий.
Среди тем, обозначенных спикерами на форуме, были machine learning, тестирование ПО, продуктовый дизайн, управление распределенными командами, современный контент, создание digital-агентства внутри компании, cпособы и инструменты масштабирования IT-бизнеса, cоздание scrum-команды, open source проекты.
Гостями образовательной площадки стали разработчики и программисты, маркетологи, руководители проектов, предприниматели, пиарщики, контент-менеджеры, представители госучреждений, студенты и школьники.
В перерывах между занятиями участники форума участники испытывали шлемы виртуальной реальности на стендах компаний-партнеров, проявляли смекалку в викторинах, примеряли кресло пилота в автомобилях инженерного проекта SHUKHOV RACING TEAM и делали 3D-фото.
На открытии мероприятии выступил глава региона Евгений Савченко. «Мир стремительно меняется, и меняют его прежде всего цифровые технологии. Перед IT-отраслью сегодня стоят большие задачи. Но сами цифровые технологии – это лишь средство достижения конкретных целей по трансформации всех слоев нашей жизни. Материальное производство остается – речь идет о том, чтобы усовершенствовать все, сделать более эффективным, более конкурентоспособным, светлым, добрым, уютным и красивым. Вот это и есть главная задача перед цифровизацией, как мы ее понимаем. Я думаю, что мы все будем делать для того, чтобы цифровые технологии для Белгородской области развивались», – отметил губернатор.
Отдельный трек форума для представителей госсектора, Smart City Day, прошел в БГТУ им. В.Г. Шухова. Круглый стол в рамках этой секции был посвящен вопросам, связанным с развитием инфраструктуры и технологий умного города. IT-компании Белгородской области представили свои проекты в сфере культуры, здравоохранения, транспортной среды. По заверениям представителей секции, уже в ближайшее время системы автоматизации станут частью жизни обществ и это общемировая тенденция. Важно вовремя набрать темп и идти в ногу со временем, чтобы не допустить технологического отставания.
«Развитие городской среды сейчас напрямую связано с развитием цифровых технологий. Последние годы появляются новые проекты, которые так или иначе делают жизнь города лучше, позволяют жителям этих городов эффективнее использовать свое время и другие ресурсы. Использование технологий и цифровизация общества позволяют повысить качество жизни населения. Умные технологии дают нам возможность взглянуть по-новому на все современные сферы жизни, при этом повышать взаимодействие между бизнесом, властью и всеми другими слоями населения», – рассказал начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области Евгений Мирошников.
По завершению круглого стола в секции «Транспорт в умном городе» было подписано соглашение о сотрудничестве между кластером Глонасс, представляющим Орловскую область и Белгородским IT-кластером. Оно предполагает сотрудничество резидентов и представителей компаний в разработке IT-проектов регионального и федерального масштаба.
Всего в форуме приняли участие представители 26 регионов России.
«БИФ-2018 позволяет объединить усилия предпринимателей для созданиях бизнес-проектов или для масштабирования уже существующих идей. Начинающие специалисты на форуме видят, что IT – не только разработка, люди могут найти для себе применение во множестве разных профессий, связанных с технологиями – это менеджмент, дизайн, журналистика, архитектура и многие другие профессии, без которых трудно представить современный мир», – рассказал организатор форума, руководитель центра развития IT-отрасли ОГБУ «Белгородский информационный фонд» Дмитрий Задохин.
Генеральный партнер мероприятия – компания «Ростелеком». Партнерами форума выступили такие компании как: Zadarma, «БФТ», «Додо Пицца» и «Новый берег». Телеком партнер – компания «Мегафон».
Перед участниками форума выступили представители таких компаний, как «Лайфхакер», Avito, Сбербанк-Технологии, «Додо Пицца», «ВКонтакте», «Икра», ФРИИ, OneTouch, CrosDigital, ScrumTrek, Skyeng, Agima, Альфабанк, «Мосигра», GetTaxi, Росбанк и других компаний.
Завершился форум в замке UTARK – всех гостей ожидала развлекательная программа с постановочным сражением рыцарей, выступлением музыкальной группы и фейерверками.
Фото: Geometria.ru и А. Гревцев
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