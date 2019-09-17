Холдинг «Агро-Белогорье» помог установить рекорд России

В минувшую субботу, 14 сентября в Строителе прошел праздник в стиле музыкально-гастрономический фестиваля «Бас-колбас!», приуроченный к 54-й годовщине образования Яковлевского муниципалитета. Повара приготовили самую большую порцию сосисок на гриле общим весом 267 килограммов.

ГК «Агро Белогорье» и ЗАО «Томаровский мясокомбинат» предоставили и приготовили на гриле почти 3000 колбасок. Представители мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» приняли участие в процессе установления рекорда.

«Сотрудники только нашего завода приготовили 180 килограммов, почти 2000 колбасок, жарили на четырех мангалах. К нам подходили люди и удивлялись: ‘”Неужели бесплатно будете раздавать?”. Мы отвечали, что да, всех накормим, только сначала нужно установить рекорд», – рассказал Александр Сергеев, директор по производству ООО «МПЗ Агро-Белогорье».

Объем работы был таким внушительным, что ждать угощения пришлось несколько часов. Скрасить ожидание помогала ярмарка. Мастера представили свои работы из глины, дерева и лазы. Аниматоры развлекали детей, торговые ряды предлагали выпечку, мясо, мед и другие сладости. Торговый дом «Агро-Белогорье» организовал дегустацию фирменных копченостей рядом со сценой. Тех, кто не покидал зону ожидания колбасок, развлекали ведущий, живая музыка, танцы и огненное гастрошоу.

Глава Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов зафиксировал рекорд – 267 килограммов колбасок, приготовленных на гриле. Организаторам фестиваля вручили сертификат рекордсмена, подтверждающий занесение в реестр рекордов России.

Первые колбаски достались пяти гостям, которые соревновались в поедании на скорость. Участников ждали памятные подарки от партнеров фестиваля. Праздничный день завершился традиционным вечерним салютом.

Текст и фото: пресс-служба ГК «Агро Белогорье»