На крыше ТРК «МегаГринн» пройдет вечер памяти Сергея Бодрова
14 сентября на крыше ТРК «МегаГринн» пройдет фестиваль кино и музыки имени Сергея Бодрова. В программе – концерт от белгородских рок-групп и всеми любимые фильмы.
В этот вечер со сцены прозвучат саундтреки к фильмам «Брат», «Брат-2» и «Сестры», а также будет показан театральный перформанс от театра «Спичка». На большом экране кинотеатра «ГриннФильм» покажут фильм с участием Сергея Бодрова. Специальный гость мероприятия – актер театра и кино, работавший с режиссером.
Весь вечер на фестивале будут открыты выставка ретроавтомобилей и площадки от партнеров.
Начало: в 18:00.
По материалам Культурного региона
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.