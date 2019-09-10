На крыше ТРК «МегаГринн» пройдет вечер памяти Сергея Бодрова

14 сентября на крыше ТРК «МегаГринн» пройдет фестиваль кино и музыки имени Сергея Бодрова. В программе – концерт от белгородских рок-групп и всеми любимые фильмы.

В этот вечер со сцены прозвучат саундтреки к фильмам «Брат», «Брат-2» и «Сестры», а также будет показан театральный перформанс от театра «Спичка». На большом экране кинотеатра «ГриннФильм» покажут фильм с участием Сергея Бодрова. Специальный гость мероприятия – актер театра и кино, работавший с режиссером.

Весь вечер на фестивале будут открыты выставка ретроавтомобилей и площадки от партнеров.

Начало: в 18:00.

По материалам Культурного региона