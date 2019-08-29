В Белгороде пройдет вечеринка на открытом воздухе
7 сентября в рамках фестиваля «Needлес» рестобар Sosnovka Loft приглашает проводить летний сезон под ритмы хауса и минимала.
За диджейский пульт станут Alfij – резидент московского шоукейса Complete и Katsu – яркий представитель музыкальной эклетики Белгорода.
Музыка, вкусная еда, декорации и звездное небо в атмосфере соснового леса – такое нельзя пропустить! Начало – в 21:00.
Информация и резерв столиков – по телефону: +7 (4722) 77-88-77.
По материалам Культурного региона
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