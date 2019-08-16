В парке Ленина пройдет ColorFest
Самый яркий и насыщенный летними красками фестиваль пройдет в воскресенье, 18 августа, с 14:00 до 16:00.
ColorFest – один из популярных летних праздников, который проходит по всей России. Каждый год он собирает в одном месте сотни людей, которые готовы обсыпаться с ног до головы краской и сделать свой день чуточку ярче. В одно мгновение в воздух взлетит краска самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и разукрашивая всех вокруг себя. Краска абсолютно безвредна и легко смывается.
Музыкальную атмосферу празднику подарят лучшие диджеи города.
Вход свободный.
По материалам Культурного региона
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