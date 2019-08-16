В парке Ленина пройдет ColorFest

ColorFest – один из популярных летних праздников, который проходит по всей России. Каждый год он собирает в одном месте сотни людей, которые готовы обсыпаться с ног до головы краской и сделать свой день чуточку ярче. В одно мгновение в воздух взлетит краска самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и разукрашивая всех вокруг себя. Краска абсолютно безвредна и легко смывается.

Музыкальную атмосферу празднику подарят лучшие диджеи города.

Вход свободный.

По материалам Культурного региона