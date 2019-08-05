В Белгороде пройдет велодевичник с ретрошиком

17 августа в парке Победы пройдет велодевичник «Леди на велосипеде». Стилем мероприятия выбран ретрошик. Но это не предполагает карнавал – достаточно одной маленькой детали, чтобы соответствовать тематике встречи.

Участниц ждут велопрогулка по живописному парку в центре города, общение с новыми и интересными людьми в кафе «Орион» и профессиональная фотосессия от известных фотографов Белгорода.

В парке будет организован велопрокат по привлекательным условиям для тех, у кого нет велосипеда. Аренда – 100 рублей/час.

Дресс-код предполагает приталенные платья, стилизованные прически, короткие перчатки, шляпки, шпильки и любые ретроаксессуары.

По материалам Культурного региона