В Белгороде пройдет фестиваль воздухоплавания

«Небосвод Белогорья» – это ежегодный фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов. Он пройдет со 2 по 4 августа возле памятника Победы «Звонница» на Прохоровском поле, в Белгороде и в поселке Дубовое.