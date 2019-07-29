В Белгороде пройдет фестиваль воздухоплавания
«Небосвод Белогорья» – это ежегодный фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов. Он пройдет со 2 по 4 августа возле памятника Победы «Звонница» на Прохоровском поле, в Белгороде и в поселке Дубовое.
Программа фестиваля:
2 августа, пятница (п. Дубовое, площадка «Под дубом»):
17:00–18:00 – праздничный концерт на площадке «Под дубом»;
18:00–20:00 – парад аэростатов на площадке «Под дубом», вечерний свободный полёт;
20:30–22:00 – ночное свечение аэростатов.
3 августа, суббота (п. Прохоровка, «Звонница»):
05:30–07:30 – утренний свободный полёт в районе Белгорода;
16:00–16:30 – праздничный концерт на площадке мемориального комплекса «Звонница»;
16:30–17:00 – торжественное открытие фестиваля, возложение венков и цветов к мемориалу;
17:00–17:30 – показательные прыжки парашютистов;
17:30–18:00 – показательные полеты Ан-2, Як-12А, пилотаж планеров;
18:00–18:30 – показательные полеты дельталетов и СЛА;
18:30–19:00 – показательные полеты парамоторов и паратрайков;
19:00 – воздушный парад тепловых аэростатов, вечерний свободный полёт с представителями СМИ в районе мемориального комплекса «Звонница»;
20:30–22:00 – ночное свечение аэростатов.
4 августа, воскресенье (старт – АСК «Вираж»):
05:30–07:30 – утренний свободный полёт в районе г. Белгорода или Белгородского водохранилища;
18:00–20:00 – вечерний групповой свободный полёт в районе Белгорода (над центром города).
Место старта полета аэростатов в третий день фестиваля, 4 августа, может измениться в зависимости от направления ветра.
По материалам Культурного региона
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