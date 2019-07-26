Ко Дню города пройдет арт-фестиваль «Белгород вдохновляет»
2 августа с 17:00 по 21:00 локации фестиваля будут размещаться в парке Победы, на Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре. В этот раз его организаторами станут Выставочный зал «Родина» и Фотогалерея им. В. А. Собровина.
В программе фестиваля: выставки изобразительного искусства, фотографий в формате фотосушки, выставка конкурсных работ «Белгород в объективе», выставка ретро-фотографий, граффити – работы участников конкурса «Сделай жизнь ярче». Для гостей подготовят конкурсы – первым 300 участникам достанется мороженое от партнера.
Для фотоконкурса «Мой любимый город» участники приносят фото, регистрируются, развешивают свои работы на прищепках. Подведение итогов – в этот же день.
В конкурсе рисунка «Мой любимый город» есть несколько номинаций: «Дети до 7 лет», «Дети от 7 до 13 лет», «Взрослые», «Семья». Участники могут приносить рисунки или нарисовать конкурсную работу во время фестиваля. Регистрируются, размещают фото рисунка в соцсетях с хэштегами конкурса. Подведение итогов – в этот же день.
В программе также мастер-шоу и перформансы:
Сообщество молодых художников «Сковилл» – арт на кубах,
Pasha Kes – граффити,
Елена Новикова – роспись зонтов,
Максим Васильев – интерактивный перформанс,
Дарья Болотова – иммерсивный спектакль.
Мастер-классы:
«Каллиграфия и леттеринг», Маргарита Скорбач,
«Открытка из Белгорода», клуб посткроссеров,
«Рисование 3D-ручкой»,
мастер-классы от «Мастерславля»,
мастер-классы от Художественного музея.
По материалам Культурного региона
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