Ко Дню города пройдет арт-фестиваль «Белгород вдохновляет»

2 августа с 17:00 по 21:00 локации фестиваля будут размещаться в парке Победы, на Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре. В этот раз его организаторами станут Выставочный зал «Родина» и Фотогалерея им. В. А. Собровина.

В программе фестиваля: выставки изобразительного искусства, фотографий в формате фотосушки, выставка конкурсных работ «Белгород в объективе», выставка ретро-фотографий, граффити – работы участников конкурса «Сделай жизнь ярче». Для гостей подготовят конкурсы – первым 300 участникам достанется мороженое от партнера.

Для фотоконкурса «Мой любимый город» участники приносят фото, регистрируются, развешивают свои работы на прищепках. Подведение итогов – в этот же день.

В конкурсе рисунка «Мой любимый город» есть несколько номинаций: «Дети до 7 лет», «Дети от 7 до 13 лет», «Взрослые», «Семья». Участники могут приносить рисунки или нарисовать конкурсную работу во время фестиваля. Регистрируются, размещают фото рисунка в соцсетях с хэштегами конкурса. Подведение итогов – в этот же день.

В программе также мастер-шоу и перформансы:

Сообщество молодых художников «Сковилл» – арт на кубах,

Pasha Kes – граффити,

Елена Новикова – роспись зонтов,

Максим Васильев – интерактивный перформанс,

Дарья Болотова – иммерсивный спектакль.

Мастер-классы:

«Каллиграфия и леттеринг», Маргарита Скорбач,

«Открытка из Белгорода», клуб посткроссеров,

«Рисование 3D-ручкой»,

мастер-классы от «Мастерславля»,

мастер-классы от Художественного музея.

По материалам Культурного региона