В Старом Осколе впервые состоится фестиваль уличной культуры «30 граней города»

20 июля на площади Победы перед кинотеатром «Быль» с 12 до 22 часов культурная платформа АРТ-ОКНО совместно с творческим объединением АРТМОССФЕРА проведут первый фестиваль уличной культуры, главной темой которого станет «Город». В программе: совместный граффити-джем от известных российских представителей уличного искусства и художников-победителей творческого конкурса из Белгородской области, мастер-классы по брейкингу и рэп-фристайлу, творческие мастерские для всей семьи, выступление хедлайнера фестиваля – группы ЛАВА и праздничный салют.

Фестиваль «30 граней города» — яркое и масштабное городское событие, которое объединит на одной площадке художников, выражающих себя в разных стилях, шрифтах и манере, а также музыку, танец, творческую и развлекательную программы для жителей города. Фестиваль состоится в рамках обширной программы празднования 45-летия Оскольского электрометаллургического комбината компании «Металлоинвест».

Руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина: «Одна из главных задач культурной платформы АРТ-ОКНО – содействие развитию культурной среды в малых городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей. Город — постоянно меняющаяся среда, и ее формируют, прежде всего, его жители. Фестиваль «30 граней города» станет большим событием, объединяющим людей для общения и творчества в пространстве города. А у художников будет возможность поделиться своим пониманием и чувством города как места для жизни и деятельности человека».

Соорганизаторы фестиваля – творческое объединение АРТМОССФЕРА, создатели одноименной Биеннале уличного искусства, первой и единственной в России. Проект изучает, поддерживает и развивает уличное искусство в России. Сооснователь творческого объединения АРТМОССФЕРА, куратор Сабина Чагина: «Никто не знает город лучше уличных художников, которые чувствуют себя на улицах как в своей стихии. Именно уличные художники первыми замечают изменения, которые происходят в городской среде и сами участвуют в преображении ландшафта. Мы приглашаем их к участию как главных экспертов по городским изменениям, чтобы сложить актуальный портрет города».

На фестивальной площадке каждому художнику будет предоставлена собственная «грань» для самовыражения — поверхность площадью 3 на 3 метра, которая и послужит холстом. 30 авторов — 30 граней — 30 мнений на тему фестиваля, которая прозвучит как «Город». Культурный десант из 15 известных российских художников приглашены в качестве гостей фестиваля, другие 15 — выбраны среди местных художников в ходе открытого творческого конкурса. Событие откроется живой джем-сессией — в режиме реального времени и на глазах у зрителей художники создадут свои работы и обменяются творческим и культурным опытом.

Участники граффити-джема: Pink Power (Москва), Snekzy (Москва), Dusto (Санкт-Петербург), Костя Zmogk (Москва), Сахар18 (Москва), Влад Стейк (Москва), WORM (Москва), Frouone (Москва), Максим Има (Санкт-Петербург), SY (Санкт- Петербург), Миша Most (Москва), Nootk (Москва), RTS (Москва), СЕ (Москва), GRED (Москва).

Подробная информация о фестивале «30 граней города» — на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО.