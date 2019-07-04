В Белгороде пройдет фестиваль красок Холи

Раскрасить лето в яркие краски предлагает парк развлечений «Гриннландия». 6 июля на площадке у ТРК «МегаГринн» пройдет ставший уже традиционным фестиваль красок Холи. Его суть заключается в том, что много людей собираются в одном месте для того, чтобы обсыпать друг друга сухой разноцветной краской и подарить себе и окружающим незабываемые эмоции.