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В Белгороде пройдет фестиваль красок Холи

Раскрасить лето в яркие краски предлагает парк развлечений «Гриннландия». 6 июля на площадке у ТРК «МегаГринн» пройдет ставший уже традиционным фестиваль красок Холи. Его суть заключается в том, что много людей собираются в одном месте для того, чтобы обсыпать друг друга сухой разноцветной краской и подарить себе и окружающим незабываемые эмоции.

Также в программе: всемирный день поцелуев, мегаконцерт и пенная дискотека. Краски Холи абсолютно безопасны и легко смываются.

Вход свободный. Начало: в 17:00.

По материалам Культурного региона

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Автор: Ирина
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